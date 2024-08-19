Kasımpaşa Nicholas Opoku'yu kadrosuna kattı

Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Kasımpaşa, defans hattına takviye yaptı. Turuncu-lacivertli kulüp, Fransız ekibi Amiens'te forma giyen Ganalı stoper Nicholas Opoku'yu renklerine bağladı.

27 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolleriin ardından Kasımpaşa ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Nicholas Opoku, geride kalan sezonda Fransa Lig 2’de 23 maçta forma giyerken, gol ve asist katkısı sağlayamadı.

Tecrübeli oyuncu, Gana Milli Takımı ile ise 17 maçta sahadaki yerini alırken, 1 kez gol sevinci yaşadı, 1’de gol pası verdi.

Kasımpaşa, daha önce Kevin Rodrigues ve Cafu'yu da kadrosuna katmıştı.