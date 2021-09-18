STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı

HAKEM: Mete Kalkavan

SAAT: 16.00

YAYIN: beIN Sports 1

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Feyzi, Donk, Brecka, Eren, Sadiku, Tarkan, Travnik, Hajradinovic, Yusuf, Umut

YEDEKLER: Harun, Erdem, Sakıb, Doğucan, Ahmet, Hasan, Eysseric, Bruma

TEKNİK DİREKTÖR: Cihat Arslan

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, Denswil, Berat, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius

YEDEKLER: Erce, Hüseyin, Siopis, Yusuf, Dorukhan, Koita, İsmail, Gervinho, A. Parmak, Serkan

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

CANLI ANLATIM...

Ligin ilk 4 haftasındaki maçlarda bir galibiyet, 2 beraberlik alan, bir maçı da kaybeden lacivert-beyazlı ekip, haftaya 5 puanla 13. sırada girdi. İlk 4 haftada 3 galibiyet, bir beraberlik alan Trabzonspor ise averajla lider Beşiktaş'ın ardından 2. sırada yer aldı.

25. RANDEVU

Kasımpaşa ile Trabzonspor 25. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında ligde oynanan 24 maçın 11'ini Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 6 kez mağlup ederken, taraflar 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 45 kez havalandırırken, Kasımpaşa 33 golle karşılık verdi.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, deplasmanda oynadığı 12 maçın 4'ünü kazandı. Kasımpaşa da 3 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 5 maçta taraflar eşitliği bozamadı. Kasımpaşa deplasmanında son yenilgisini 2013-2014 sezonunda 3-2'lik sonuçla alan bordo-mavililer, daha sonraki 7 dış saha maçında 3 galibiyet, 4 beraberlik elde ederek yenilgi yaşamadı.