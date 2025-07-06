Kastamonu'da orman yangını

Yangın, Kastamonu’nun Tosya ilçesi ile Çankırı sınırında yer alan Yukarıkayı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Yangına ilk müdahaleyi Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye araçları yaptı. Alevlerin kontrol altına alınması amacıyla bölgeye bir yangın söndürme helikopteri de gönderildi. Ekiplerin yangını söndürmek için yoğun çaba harcadığı öğrenildi.

Aydının Bozdoğan ilçesinde tarım alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kakkalan Mahallesindeki tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

BOLU

Bolu’nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler hızla büyürken, hem havadan hem karadan müdahale sürüyor.