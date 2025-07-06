Kastamonu'da orman yangını
Kastamonu'da çıkan orman yangınına hem kara ekipleri hem de yangın söndürme helikopteriyle müdahale ediliyor. Alevlerin kontrol altına alınması için ekiplerin bölgede yoğun çaba gösterdiği bildirildi. Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde de tarım alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yangın, Kastamonu’nun Tosya ilçesi ile Çankırı sınırında yer alan Yukarıkayı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Yangına ilk müdahaleyi Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye araçları yaptı. Alevlerin kontrol altına alınması amacıyla bölgeye bir yangın söndürme helikopteri de gönderildi. Ekiplerin yangını söndürmek için yoğun çaba harcadığı öğrenildi.
Aydının Bozdoğan ilçesinde tarım alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kakkalan Mahallesindeki tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
BOLU
Bolu’nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler hızla büyürken, hem havadan hem karadan müdahale sürüyor.
Karaardıç köyü kırsalındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan orman yangını kısa sürede rüzgarın etkisiyle yayıldı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz ekibi sevk edildi. Yangının giderek büyüdüğü bildirilirken, ekiplere helikopter desteği gönderildi. Ekiplerin Karaardıç bölgesinde alevlerle mücadelesi havadan ve karadan sürüyor.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Bolu Valisi Abdulaziz Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Göynük ilçemizin Karaardıç köyü kırsalında orman yangını meydana gelmiş olup ekiplerimizin hem havadan hem de karadan yangına müdahale çalışmaları devam etmektedir" ifadelerini kullandı.