        Haberler Gündem 3. Sayfa Kastamonu'da otomobil uçuruma devrildi: 1 ölü, 3 yaralı | Son dakika haberleri

        Kastamonu'da otomobil uçuruma devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

        Kastamonu İnebolu'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, uçuruma devrildi. Feci kazada sürücü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Mayıs 2026 - 01:50 Güncelleme:
        Otomobil uçuruma devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Emirhan Şahin yönetimindeki otomobil, İnebolu-Kastamonu karayolunun Soluğan mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 50 metrelik uçuruma devrildi.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler araçta bulunan M.D. (20), ablası M.B.D. (21) ve kardeşi B.D'yi (13) yaralı olarak kurtararak hastaneye götürdü.

        AA'nın haberine göre; araç sürücüsü Emirhan Şahin'in ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Emirhan Şahin'in cenazesi İnebolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Emirhan Şahin'in kazada yaralanan M.D. ile nişanlandığı ve Kurban Bayramı için İnebolu'ya geldiği öğrenildi.

