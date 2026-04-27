        Haberler Gündem Güncel Kastamonu'da tarihi konak için yıkım kararı | Son dakika haberleri

        Kastamonu'da asırlık tescilli tarihi konak için yıkım kararı

        Kastamonu'nun Hanönü ilçesindeki asırlık tescilli Hüseyin Bey Konağı için yıkım kararı verildi. Mirasçıların aralarındaki anlaşmazlık sebebiyle restore edilemediği belirtilen konağın yıkım kararını değerlendiren emekli öğretmen ve yazar Muhittin Göksoy, "Konağın tavanında duran ağaç süslemeleri hala güzelliğini koruyordu. Kastamonu mimarisinin örneklerinden biri olduğu göz önüne alınan konağın yıkılması bizleri çok üzdü" dedi

        Giriş: 27 Nisan 2026 - 11:47 Güncelleme:
        Kastamonu'nun Hanönü ilçesine bağlı Yenice köyünde asırlık tarihi geçmişe sahip Hüseyin Bey Konağı için yıkılma tehlikesi sebebiyle yıkım kararı verildi.

        Kastamonu İl Kültür ve Turizmi Müdürlüğü tarafından daha önce tescillenen tarihi konağın kararla birlikte yıkımına başlandı.

        Yenice köyünde yaşayan ve emekli öğretmen ve yazar Muhittin Göksoy, Yenice köyünün kurucusu Hacı Ahmetoğulları'ndan Hüseyin Bey tarafından yaptırılan konağın bugüne kadar mirasçılarının aralarındaki anlaşmazlık sebebiyle onarılamadığını ifade etti.

        Muhittin Göksoy, konağın ikinci derecede korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenmesinin ardından köy muhtarlığı ve Yenice köyü Çevre Güzelleştirme Derneği olarak konağın restorasyonu için çabaladıklarını, ancak sonuç alamadıklarını anlattı.

        Göksoy, "Tarihi konağın çatısı, duvarları, pencereleri yıkılmış durumda. Bu haliyle çevreden geçenlere de zarar verebilir. Tarihi konağın bir an önce restore edilerek turizme kazandırılması gerekirken, fakat en son yıkım kararı verildi ve yıkım çalışmalarına da kararla birlikte başlandı" dedi.

        İki katlı konakta 7 oda bulunduğunu ve odaların birinin tavanında işleme ve süslemelerin olduğunu ifade eden Muhitten Göksüy, "Konağın tavanında duran ağaç süslemeleri hala güzelliğini koruyordu. Kastamonu mimarisinin örneklerinden biri olduğu göz önüne alınan konağın yıkılması bizleri çok üzdü" diye konuştu.

