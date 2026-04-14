Yumaklı , NSosyal hesabından Kastamonu'da yapılan Devrekani Besi Organize Tarım Bölgesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Projenin yatırım tutarına dikkati çeken Yumaklı , "Kastamonu'nun bereketli toprakları 784 milyon liralık dev yatırımla hayvancılığın merkezlerinden biri oluyor." ifadesini kullandı.

Yumaklı , projenin detaylarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Devrekani Besi Organize Tarım Bölgemizin altyapı inşaatında yüzde 92 seviyesine ulaştık. Kısa sürede yatırımcıların hizmetine sunulacak OTB, tamamen faaliyete geçtiğinde 19 bin 100 baş kapasiteye ve yıllık 8 bin 500 ton et üretimine ulaşacak. 1500 kişiye doğrudan istihdam sağlayacak. Üretim gücümüzü artırıyor, gıda arz güvenliğimizi teknoloji ve modern altyapı ile inşa ediyoruz."