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Katar 2022 Dünya Kupası'nın açılış töreni gündeme oturdu

2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı, ev sahibi Katar ile Ekvador arasındaki maçla birlikte resmen başlarken organizasyonun açılış töreni de gündeme oturdu. İlk kez Arap dünyasında gerçekleşen Dünya Kupası'nın açılışında Güney Koreli BTS Grubu'nun solisti Jung Kook şarkı söyledi; yerel sanatçılar dans gösterisi yaptı, dünyaca ünlü oyuncu Morgan Freeman da yer aldı. Açılış töreninde göçebe kabilelerin yer aldığı halk oyunu gösterisi de gündeme oturdu

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  • Katar 2022 Dünya Kupası'nın açılış töreni gündeme oturdu

    2022 FIFA Dünya Kupası, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.

     
  • Katar 2022 Dünya Kupası'nın açılış töreni gündeme oturdu

    İlk kez Arap dünyasında bir ülkede düzenlenen futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun Al Bayt Stadı'nda düzenlenen açılış seremonisini 60 bin taraftar takip etti.
  • Katar 2022 Dünya Kupası'nın açılış töreni gündeme oturdu

    Dünyaca ünlü oyuncu Morgan Freeman'ın yer aldığı ve tüm dünyanın Katar'da bir araya gelmeye davet edildiği açılış töreninde göçebe kabilelerin yer aldığı halk oyunu gösterisi gerçekleştirildi.
  • Katar 2022 Dünya Kupası'nın açılış töreni gündeme oturdu

    Yerel sanatçıların sunduğu dans gösterisinin ardından Güney Koreli BTS grubunun solisti Jung Kook ile Katarlı şarkıcı Fahad Al-Kubaisi, FIFA Dünya Kupası'nın resmi film müziği Dreamers'ı seslendirdi.
  • Katar 2022 Dünya Kupası'nın açılış töreni gündeme oturdu

    Açılış töreninde, futbolun tek bir kabile olarak bir araya gelinmesini amaçladığı ve dünyanın herkesin içinde yaşadığı bir çadır olduğu mesajı verildi.
  • Katar 2022 Dünya Kupası'nın açılış töreni gündeme oturdu

    Tören, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin konuşmasıyla son buldu.
  • Katar 2022 Dünya Kupası'nın açılış töreni gündeme oturdu

    Açılış törenini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da takip etti.
  • Katar 2022 Dünya Kupası'nın açılış töreni gündeme oturdu

    Yüz milyonlarca futbolseverin televizyonlardan canlı takip edeceği 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yer alacak 32 takım, toplam 64 maça çıkacak. Turnuva, 18 Aralık'ta oynanacak final maçıyla tamamlanacak.
  • Katar 2022 Dünya Kupası'nın açılış töreni gündeme oturdu

    İşte törenden kareler...
  • Katar 2022 Dünya Kupası'nın açılış töreni gündeme oturdu
  • Katar 2022 Dünya Kupası'nın açılış töreni gündeme oturdu
  • Katar 2022 Dünya Kupası'nın açılış töreni gündeme oturdu
  • Katar 2022 Dünya Kupası'nın açılış töreni gündeme oturdu
  • Katar 2022 Dünya Kupası'nın açılış töreni gündeme oturdu
  • Katar 2022 Dünya Kupası'nın açılış töreni gündeme oturdu
  • Katar 2022 Dünya Kupası'nın açılış töreni gündeme oturdu
  • Katar 2022 Dünya Kupası'nın açılış töreni gündeme oturdu
  • Katar 2022 Dünya Kupası'nın açılış töreni gündeme oturdu
  • Katar 2022 Dünya Kupası'nın açılış töreni gündeme oturdu
  • Katar 2022 Dünya Kupası'nın açılış töreni gündeme oturdu
  • Katar 2022 Dünya Kupası'nın açılış töreni gündeme oturdu
  • Katar 2022 Dünya Kupası'nın açılış töreni gündeme oturdu
  • Katar 2022 Dünya Kupası'nın açılış töreni gündeme oturdu
  • Katar 2022 Dünya Kupası'nın açılış töreni gündeme oturdu
  • Katar 2022 Dünya Kupası'nın açılış töreni gündeme oturdu
  • Katar 2022 Dünya Kupası'nın açılış töreni gündeme oturdu
  • Katar 2022 Dünya Kupası'nın açılış töreni gündeme oturdu
  • Katar 2022 Dünya Kupası'nın açılış töreni gündeme oturdu
  • Katar 2022 Dünya Kupası'nın açılış töreni gündeme oturdu
  • Katar 2022 Dünya Kupası'nın açılış töreni gündeme oturdu
  • Katar 2022 Dünya Kupası'nın açılış töreni gündeme oturdu
  • Katar 2022 Dünya Kupası'nın açılış töreni gündeme oturdu
  • Katar 2022 Dünya Kupası'nın açılış töreni gündeme oturdu
  • Katar 2022 Dünya Kupası'nın açılış töreni gündeme oturdu
  • Katar 2022 Dünya Kupası'nın açılış töreni gündeme oturdu
  • Katar 2022 Dünya Kupası'nın açılış töreni gündeme oturdu
  • Katar 2022 Dünya Kupası'nın açılış töreni gündeme oturdu
  • Katar 2022 Dünya Kupası'nın açılış töreni gündeme oturdu
  • Katar 2022 Dünya Kupası'nın açılış töreni gündeme oturdu
  • Katar 2022 Dünya Kupası'nın açılış töreni gündeme oturdu
  • Katar 2022 Dünya Kupası'nın açılış töreni gündeme oturdu
  • Katar 2022 Dünya Kupası'nın açılış töreni gündeme oturdu
  • Katar 2022 Dünya Kupası'nın açılış töreni gündeme oturdu
  • Katar 2022 Dünya Kupası'nın açılış töreni gündeme oturdu

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