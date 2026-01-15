Habertürk
        Katar ekibi Al-Sailiya, Belhanda'yı transfer etti! - Futbol Haberleri

        Katar ekibi Al-Sailiya, Belhanda'yı transfer etti!

        Katar ekibi Al-Sailiya, 35 yaşındaki Faslı futbolcu Younes Belhanda'yı transfer etti.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 14:53 Güncelleme: 15.01.2026 - 14:53
        İşte Belhanda'nın yeni takımı!
        Katar ekibi Al-Sailiya, daha önce Türkiye'de Galatasaray ve Adana Demirspor formalarını da giyen 35 yaşındaki Faslı futbolcu Younes Belhanda'yı transfer etti.

        Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, orta saha oyuncusunun takım formasıyla fotoğrafı ile "Hoş geldin Belhanda" mesajı yer aldı.

        Belhanda, son olarak bir diğer Katar temsilcisi Al-Shamal'ın formasını giyiyordu.

        Habertürk Gündem - 11 Ocak 2026 (ABD Ve İsrail Düğmeye Mi Basıyor?)

        SDG entegrasyonu öncesi ilk adım mı? Suriye'de son 1 haftada olanlar masaya nasıl yansıyacak? Fırat'ın doğusuna daha büyük fırtına mı yaklaşıyor? Halep'ten atılan YPG'ye mesaj neydi? Halep'ten atılan YPG'ye mesaj neydi? Halep operasyonu niçin yapıldı, hangi sonuçları üretir? Suriye'de kim ne kazandı ne kaybetti? Habertürk Gündem'de Kerem Kırçuval soruyor; Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, Siyaset Bilimci - Gazeteci Sezin Öney, Araştırmacı Yazar Ertan Özyiğit ve Gazeteci Gürkan Zengin değerlendirdi.  

