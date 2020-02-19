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Qatar Airways, merkezi İngiltere'de olan hava yolu şirketler grubu IAG'deki hissesini yüzde 25.1'e çıkardığını duyurdu.

İngiliz British Airways ile İspanyol Iberia'ın 2010 yılında birleşmesinden doğan, Vueling ve Aer Lingus gibi hava yollarını da içinde barındıran IAG için Katarlı şirket ilk yatırımını 2015 yılında yüzde 10 pay alarak yapmış, ardından bunu yüzde 21.4'e yükseltmişti.

Katar Hava Yolları'nın IAG'deki son yatırımının 465 milyon sterlin olduğu tahmin edilirken, İngiliz şirketin Londra borsasındaki hisseleri yükselişte.

Katar Hava Yolları CEO'su Akbar Al Baker açıklamasında şirketin hava yollarına yatırım fırsatları kovalamaya devam edeceğini belirterek, İngiliz şirkete yaptıkları yatırımların son derece başarılı olduğunu söyledi.

Katar'ın bayrak taşıyıcı hava yolu olan şirket Cathay Pacific, China Southern, LATAM, Rwandair gibi dünyanın farklı kıtalarında faaliyet gösteren şirketlerine de yüzde 20 ila 50 arasında ortak.