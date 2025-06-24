Kuzey Pasifik’te gözlemlenen orkaların (katil balinalar), birbirlerine deniz yosunu ile masaj yaptığı tespit edildi.

BBC’nin haberine göre araştırmacılar, drone kullanarak bu hayvanların deniz yosunlarını seçip kopardıklarını ve ardından yosunu başka bir balinanın sırtına yerleştirdiklerini görüntüledi.

Bilim insanları, bu masajların sağlık veya hijyen amacı taşıyabileceğini düşündüklerini belirtti. Ancak aynı zamanda bunun sosyal bağ kurmanın bir yolu olduğuna da inandıklarını ekledi.

Exeter Üniversitesi ve Washington Eyaleti’ndeki Balina Araştırma Merkezi’nden Prof. Darren Croft, “Yosunu aralarına koyup birbirlerine sürtüyorlar. Buna ‘yosun masajı’ diyebiliriz” şeklinde açıklama yaptı.

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30 FARKLI YOSUN MASAJI

Nisan ile temmuz 2024 arasında, Washington kıyılarındaki sularda yaşayan Güney Yerli katil balina popülasyonu üzerinde 12 gün boyunca yapılan gözlemler sırasında, 30 farklı yosun masajı davranışı kaydedildi.

Araştırmacılar bu davranışı ‘allokelp’ olarak adlandırdı. Yani yosunla yapılan karşılıklı bakım...

Prof. Croft, hayvanlar arasında fiziksel temasın sosyal ilişkilerin kurulması ve sürdürülmesi için çok önemli olduğunu belirtti.