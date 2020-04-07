Katılım Emeklilik, koronavirüs tedavisini karşılıyor

Tüm dünyayla birlikte Türkiye’yi de etkisi altına alan korona pandemisiyle ilgili bir açıklama yapan Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Şimdiye dek geçirmiş olduğumuz salgın hastalıkların tamamı, devlet hastanelerinin yeterlilikleri ile bertaraf edilmişti ancak ilk kez bazı özel hastanelerin de Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirildiği bir salgın hastalık süreci yaşıyoruz. Katılım Emeklilik ve Katılım Sağlık olarak bu süreçte de sigortalılarımıza her türlü desteği vermeyi sürdürdüğümüzü bilmelerini istiyoruz” şeklinde konuştu.

BU DÖNEME ÖZEL OLACAK

Ayhan Sincek sözlerine şöyle devam etti; “Covid 19 belirtileri gösteren sigortalılarımız, sakinliklerini koruyarak, 184’ü arayabilir, yetkilendirilmiş devlet hastanelerine başvurabilir ya da immünoloji birimi olan, hızlı test kiti dağıtılmış, pandemi hastanesi olarak belirlenmiş anlaşmalı özel hastanelerimize başvuruda bulunabilirler. Covid 19 hastalığı ve tedavisi kapsamında oluşacak olası tedavi giderleri, özel ve tamamlayıcı sağlık sigortalarımız kapsamındaki pandemi hastanesi olarak belirlenmiş anlaşmalı özel hastanelerde, salgın hastalıklar kapsam dışı olarak belirtilmiş olmasına rağmen, poliçedeki mevcut şartlar ve limitler dahilinde (güncel istisnai ve hassas durum gözetilerek özel sağlık kuruluşlarının imkânları doğrultusunda) bu döneme özel olarak karşılanacaktır. Yeni düzenlenen poliçeler de, söz konusu rahatsızlığın poliçe başlangıç tarihi öncesinde gerçekleşmemiş olması şartı ile bu uygulama kapsamında olacaktır. Sigortalılarımızın her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini isteriz. Onlar yalnızca sağlıkları ve aileleri ile ilgilensinler, bir de maddi endişe taşımasınlar istiyoruz. İnanıyorum ki Sağlık Bakanlığı’nın almış olduğu önlemler ile bu zor günler en kısa zamanda atlatılacaktır.”