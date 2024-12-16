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        Haberler Dünyadan Katy Perry boş alanda konser verdi - magazin haberleri

        Katy Perry boş alanda konser verdi

        Katy Perry, pek çok ismin sahne aldığı konser etkinliğinde sahneye en son çıkan isim olunca, konser alanında neredeyse hiç seyirci kalmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2024 - 15:04 Güncelleme: 16.12.2024 - 15:04
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        Boş alanda konser verdi
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        Katy Perry, önceki gün New York'ta Madison Square Garden'da konser verdi.

        Pek çok sanatçının sahne aldığı gecede, sıra Perry'ye geldiğinde konser alanı neredeyse bomboş kaldı.

        Gecenin son performansı için sahneye çıkan 40 yaşındaki şarkıcı, hayranlarının konser bitmeden ayrılmasıyla hayal kırıklığı yaşadı.

        Perry sahneden, “Herkese merhaba. Biliyorum, biliyorum, bu çılgınlık. Saat çok geç, dışarısı çok soğuk. Çok fazla buzlanma var. Kalmak mı, gitmek mi, içeride mi dışarıda mı olmak? O zaman kararınızı verin!” diye seslendi.

        Hayranları daha sonra TikTok'taki paylaşımlarıyla neden erken gitmeleri gerektiğini açıkladı. Meğer seyirciler, son treni yakalamak için konseri erken terk etmeyi seçmiş.

        Perry, gecenin sonunda sahne aldığında şehirden ayrılan son trenler kalkmak üzereydi ve herkes onlara binmek için acele ediyordu. Hatta bir hayranı TikTok'ta konserin sonuna kadar beklediğini ve sabah 4'e kadar New York'ta mahsur kaldığını paylaştı.

        O gece sahneye çıkanlar arasında Tate McRae, Twenty One Pilots, Jimmy Fallon gibi isimler de vardı.

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        #Katy Perry
        #konser
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