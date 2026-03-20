Kavgaya müdahale eden polisin şehit olduğu olayda, sanığın müebbete çevrilen cezası onandı

KAYSERİ'de kavgaya müdahale ettiği sırada pompalı tüfekle vurulan polis memuru Murat Akpınar'ın (37) şehit edildiği olaya ilişkin tutuklu yargılanan ve silahı ateşlediği belirlenen Adnan Tosun'a verilen müebbet hapis cezası, bu kez istinafta onandı.

Olay, 13 Ağustos 2023'te saat 19.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sanayi Mahallesi Serdarlı Sokak’ta meydana geldi. Adnan ve Muhammet Tosun kardeşler, Memet ve Mustafa Coşkun kardeşlerin bulunduğu kıraathaneye geldi. İki grup arasında borç- alacak meselesinden çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Bu sırada devriye görevi yapan polis ekipleri, kavgaya müdahale edip tarafları ayırmaya çalıştı. Pompalı tüfekle ateş eden Adnan Tosun, polis memuru Murat Akpınar'ı göğsünden, Mustafa Coşkun'u kolundan yaralayıp kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Akpınar ve Coşkun, ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Adnan Tosun polisin takibiyle, Muhammet Tosun ise saklandığı Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki adreste yakalandı. İki kardeşe yardım ettiği belirlenen Celil T. (21), Halil T. ve Hakan T. de gözaltına alındı. Şüphelilerden Adnan Tosun tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis memuru Murat Akpınar ise hastanede 34 gün sonra, 16 Eylül'de şehit oldu.

REKLAM

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından iddianame hazırlanıp, Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede; Adnan Tosun hakkında 'Kasten öldürme', 'Görevi yaptırmamak için direnme' ve 'Mala zarar verme' suçlarından müebbet hapis cezası istendi. Muhammet Tosun hakkında 'Kasten öldürmeye azmettirme', 'Silahla tehdit' ve 'Hakaret', Celil T. hakkında 'Silahla tehdit' ve 'Silahla basit yaralama', Halil T. hakkında 'Silahla basit yaralama', Memet Coşkun hakkında 'Mala zarar verme', 'Hakaret' ve 'Silahla basit yaralama', Mustafa Coşkun hakkında 'Silahla basit yaralama' suçlarından, Hakan T. hakkında 'Kasten öldürmeye azmettirme' ve 'Kasten öldürmeye azmettirmeye teşebbüs etme', olaya karışan İbrahim C. hakkında ise 'Silahla basit yaralama' suçundan ceza istendi.

REKLAM

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Polis memuru Murat Akpınar’ın şehit edildiği olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde; kavga ihbarı üzerine ekip aracı ile olay yerine gelen Akpınar’ın şoför koltuğundan indiği, bu sırada silahlı çatışma olduğu, 2 kişinin Murat Akpınar'ın arkasında durduğu sırada polis memurunun vurularak düştüğü anlar yer aldı. Ayrıca bir vatandaşın da 'Polisi vurdu polisi' dediği duyuldu. Bir başka kamera açısında da Adnan Tosun'un elinde tüfekle ateşe ettiği, çevredekilerin sakinleştirmeye çalıştığı kameraya yansıdı.

KARAR DURUŞMASI

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl 22 Mart’ta görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanık Adnan Tosun'u, 'Olası kastla öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığa ayrıca Mustafa Coşkun'a yönelik 'Öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 7,5 yıl, Memet Coşkun’a yönelik aynı suçtan 6 yıl 4 ay, Celil T.'ye (80) yönelik 'Yaralama' suçundan da 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Böylece Adnan Tosun, toplam 40 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmış oldu. Heyet, sanıklardan Muhammet Tosun'un ise 'Öldürmeye azmettirme' suçundan beraatine hükmetti. Mahkeme, tutuksuz sanıklardan Halil T.'yi de 'Silahla tehdit' suçundan 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, diğer 5 sanığa 'Silahla basit yaralama' suçundan çeşitli oranlarda adli parası verdi.

REKLAM

İSTİNAF BOZMA KARARI VERDİ

Sanık ve müşteki taraf avukatları, karara itiraz ederek dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı. Dosyanın geldiği 1’inci Ceza Dairesi yaptığı inceleme sonrası sanık Adnan Tosun'a 'Olası kastla öldürme’ suçundan verilen hapis cezası kararının az olduğu, Muhammet Tosun ile Hakan T.'ye ise beraat kararı verildiği gerekçesiyle dosyada bozma kararı verdi. Ceza Dairesi, söz konusu suçun 'Kamu görevlisine karşı olası kastla adam öldürme' kapsamında kaldığını, bu yüzden cezanın artırılarak yeniden hüküm kurulması gerektiğini belirtti. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkan sanıklar, önceki savunma tekrar ederek, beraatlerini istedi. Adnan Tosun, "Pişmanım. Polise karşı öldürme amacım yoktu. Vicdanen rahat değilim. Bana saldırı olunca havaya doğru ateş ettim. Namlu çevrili değildi" dedi. Akpınar'ın şikayetçi eşi ise sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

REKLAM

CEZASI ARTTI

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Adnan Tosun'u, 'Olası kastla kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, tutuklu sanık Tosun’un, Mustafa Coşkun'a yönelik eyleminden dolayı 'haksız tahrik' altında ‘kasten öldürmeye teşebbüs etme’ suçundan 7 yıl 6 ay, Memet Coşkun'a yönelik eyleminden dolayı aynı suçtan 6 yıl 9 ay, Celil T.’ye yönelik eyleminden dolayı da 'Nitelikli yaralama' suçundan 12 ay olmak üzere toplam 15 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, tutuksuz Muhammet Tosun ile Hakan T.'nin ise beraatine hükmetti.

DOSYA YENİDEN İSTİNAF EDİLDİ

Taraf avukatlarının itirazı sonrası dosya yeniden Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, yapılan inceleme sonrası davayı karara bağladı. Ceza Dairesi'nce yerel mahkemenin verdiği kararda, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilerek, yapılan başvuruların esastan reddine karar verildi. Oy birliği ile alınan kararın Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği de belirtildi.