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Haberler Fiskos Kayahan'ın kızı Beste Açar, Budapeşte'de evlenecek
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Beste Açar'dan sevgilisi Evren Bölek'in eski eşi Ece Taşkın'a dava!

Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, iş insanı sevgilisi Evren Bölek’le Budapeşte’de evlenecek. Açar, 'ihanet' iddiasının ardından Bölek'in eski eşi Ece Taşkın'a dava açtığını duyurdu'

Kayahan'ın kızı Beste Açar, Budapeşte'de evlenecek
Sevgilisinin eski eşine dava
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HABERTURK.COM

Geçtiğimiz şubat ayında evlilik hazırlığı yaptığı deprem tahmin uzmanı Oksal Erev'den olaylı bir şekilde ayrılan Beste Açar, yeni bir aşka yelken açmıştı. Gönlünü iş insanı Evren Bölek'e kaptıran Açar, yeniden dünyaevine girme yoluna adım attı.

"EVET" DEDİ

Bölek, önceki gün sevgilisine Urla'daki bir mekanda sürpriz evlilik teklifinde bulundu. Evren Bölek’in, "Benimle evlenir misin ve sonsuzum olur musun?" sorusuna “Evet!” yanıtını verdi.

"EN GÜZEL SON SÖZÜM"

Merhum sanatçı Kayahan’ın kızı, o anları sosyal medya hesabından, "Evren, en güzel son sözüm... Kalbimin en güzel şarkısı oldu. Bu ritimle bir ömür boyu dans etmeye varım.” notuyla paylaştı.

Çiftin 23 Temmuz’da Budapeşte’de nikâh masasına oturacağı da öğrenildi.

"ALDATILDIM, O DİKKAT ETSİN!"

Bölek’in geçtiğimiz ay boşandığı eski eşi Ece Taşkın, yaşananların ardından sessizliğini bozdu.

Taşkın, "Beste Hanım hamileymiş. Ben 5 sene hamile kalamadım, olmadı. Evren Bey’de bir sıkıntı vardı..." iddiasında bulundu.

Ece Taşkın, ayrıca, "Evren Bey bana da aynı şekilde evlenme teklifi etmişti. 8 Şubat’ta aldatıldım. Beste Hanım dikkat etsin!" şeklinde konuştu.

"YASAL SÜREÇ BAŞLATILACAKTIR"

Taşkın'ın iddialarından sonra konuyla alakalı Instagram hesabından paylaşımda bulunan Beste Açar, "Hakkımızda konuşulanların gerçeği yansıtmadığı ve gelecekte ailemize zarar vereceği için, magazin gündemini hukuka aykırı söylemlerle meşgul eden şahıslarla ilgili yasal süreç avukatımız Selcen Özer Akar tarafından başlatılacaktır. Dava taraflarının uzun süredir ayrı oldukları ve bunun herkes tarafından bilindiği bu evlilik birliğinin, 26.04.2022 tarihinde Evren Bölek tarafından açılan davada anlaşmalı olarak sona erdirilmiş olduğu bilgisini kamuoyu ve tüm basın mensubu dostlarımızla paylaşıyoruz. Saygılarımızla..." dedi.

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