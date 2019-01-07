Kayak merkezlerinde kar kalınlıklarının artması ve sömestr tatilinin yaklaşması kayak malzemesi satışlarını canlandırdı. Söz konusu alışverişlerde yapılacak harcamanın boyutları kullanılacak malzemelerin türüne ve özelliklerine göre değişlik gösteriyor.

Buna göre, kayak kıyafetlerinin termal ve su geçirmez olması ise önem taşıyor. Mont, pantolon, içlik ve kar botu başlıca kayak kıyafetleri arasında yer alıyor. Bu giyeceklerin toplam fiyatı, özelliklerine göre 380 ile bin 600 lira arasında değişiyor.

Kayak esnasında güvenliği sağlamak için kullanılan kask, kırılmaz camdan gözlük, baton ve diğer koruma ekipmanları için de 240 ile 800 lira arasında harcama yapmak gerekiyor.

Soğuktan korunmak için termal özellikte maske, bere, boyunluk, bandana, çorap ve eldiven gibi aksesuarlar da kullanılıyor. Bu aksesuarların hepsine sahip olmak gerekmese de satın almak isteyenlerin harcamaları 90 lira ile 480 lirayı buluyor.

SATIN ALMAK 800'DEN, KİRALAMAK 100 TL'DEN BAŞLIYOR

Kayak ve snowboardlar ile bunların ayakkabıları, yeni başlayanlar için maliyeti artıran unsurlar olarak dikkati çekiyor. Bu sebeple kayağa yeni başlayacakların bu malzemeleri satın almak yerine kiralamaları öneriliyor. Kendi "snowboard" ya da kayağına sahip olmak isteyenlerin 800 lirayı, bunların özel ayakkabılarını edinmek isteyenlerin de 500 lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Bu malzemeleri kiralamanın bedeli ise günlük 100-120 lira arasında değişiyor.

Ayrıca, kar yanıklarını önlemek için güneş kremi ve soğuk havanın neden olabileceği çatlakları engellemek için de el ve dudak kremlerinin kullanılması tavsiye ediliyor. Bu ürünler için yaklaşık 40 liralık harcama gerekiyor.

Bu fiyatlar dikkate alındığında, kayak yapmanın toplam maliyeti yaklaşık 850 liradan başlıyor. Özellikle yağışlarla kar kalınlıklarının artması ve yarıyıl tatilinin yaklaşması nedeniyle kayak alışverişinin daha da hareketlenmesi bekleniyor.

İTHALAT 5 YILDA 19.8 MİLYON DOLARI BULDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kayak sporu için Türkiye'de 2013-2017 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönemde yaklaşık 19.8 milyon dolarlık ithalat yapıldı.

Söz konusu dönemde 7.3 milyon dolarlık kar kayağı ithal edilirken, kayak bağlayıcıları ithalatı ise yaklaşık 2.7 milyon dolar oldu. Kayak kıyafetleri için 3 milyon dolar, kayak ayakkabıları için 5 milyon dolar harcandı. Diğer kayak ekipmanları için de 1.7 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirildi.

Geçen yılın Ocak-Ekim döneminde ise 341 bin dolarlık kar kayağı, 296 bin dolarlık kayak bağlayıcısı, 80 bin dolarlık kayak kıyafeti, 429 bin dolarlık kayak ayakkabısı ve 156 bin dolarlık diğer kayak ekipmanları ithal edildi.

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