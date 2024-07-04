Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilçeye bağlı Soğuksu köyü Ballıkaya mevkisinde, 24 Ocak 2023'te kayalıktan düştüğü iddia edilen Semiha Sözer'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı.

Bölgede hayatını kaybeden kadının yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin yüksekten düşme ile genel beden travmasına bağlı kafatası ve kemik kırıkları ile beyin doku hasarı, beyin kanaması ve iç organ yaralanmasından gelişen iç kanama olduğu tespit edildiği aktarılan iddianamede, olay sonrası maktul ve sanığın telefonlarında inceleme yapıldığı belirtildi.

Olay günü ve daha sonraki yer gösterme işlemi sırasında eşinin düştüğü alanı farklı beyan etmesi çelişkili bulunan sanığın, iddianamede yer alan ifadesinde, eşini kasti olarak hiç üzmediğini, evlilikten soğutup kendisiyle ayrılmak gibi bir niyetinin de olmadığını ileri sürdü. Sanık, mutlu bir evlilikleri olduğunu, eşini öldürmediğini ve kaza sonucu düştüğünü iddia etti.

Semiha Sözer'in arkadaşlarıyla yaptığı görüşmelerde ise "balayına gittiği günden beri mutsuz olduğunu, evlendikten sonra zaman geçtikçe eşinin kendisinden uzaklaştığını", "mutluluk oyunu oynamaya devam ediyoruz, yine ayrı odalarda yatıyoruz" dediği, "Mutsuzmuş, ben de mutsuzmuşum. Böyle yaşamak mı istiyormuşum o istemiyormuş, çocuk da istemiyormuş.", "Şu dakika desem ki ben gidiyorum bitti bu iş, tek kelime etmez, çok ağrıma gidiyor artık" diye mesajlaştığı iddianamede yer aldı.

İddianamede, olayın şüpheli olması üzerine sanığın iletişim tespiti, dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi için mahkeme kararı alındığı belirtildi. Sanığın, travesti olduğu belirtilen M.E'ye, "Güzelim ben Erol, Almanya'dan, sana gelmiştim eskiden. Baya oldu, gelmek istiyorum. İzmit'teyim, özledim seni" dediğine yönelik telefon dinleme kayıtları iddianamede yer buldu.

"TELEFONUM ÇEKMİYOR" SÖZÜ YALAN ÇIKTI

İddianamede, sanığın olayı ihbar için 112'iyi arayarak "Aşağı düştü, gittim yanına, geri yukarı çıktım telefon çekmiyor." dediğinin tespit edildiği, yapılan araştırmada olay yerinde şüphelinin kullandığı operatörün çekim gücünün yeterli olduğunun görüldüğü aktarıldı.

ELBİSEDE SÜRTÜNME İZİ BULUNMADI

Bilirkişi raporuna göre kadının kıyafetlerinde düşmeye bağlı sürtünme izi olmadığı, bedeninin üst tarafının geriye doğru dengesini bozacak bir basınç varlığı ile düştüğü konusunda bulgular mevcut olduğu ifade edilen iddianamede, maktul yakınlarının verdiği ifadeler ve mesajlaşmaların, zanlının mutlu bir evlilikleri olduğu yönündeki iddialarını yalanladığına işaret edildi.

"İTEREK ÖLDÜRDÜĞÜ ANLAŞILMIŞTIR"

İddianamede, "Sanığın olay günü kiraladığı araç ile eşini olay yerine saat 16.25 sıralarında götürerek yaklaşık 1 saat 40 dakika bekledikten sonra uçurum kenarından aşağı iterek öldürdüğü taraf ve bilgi sahibi ifadeleri, bilirkişi ve otopsi raporu ile tüm dosya kapsamından anlaşılmıştır" ifadesi kullanıldı.

Sanığın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.