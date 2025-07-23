Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kayıp iki kuzenin bindikleri otomobil Kelkit Çayı yakınında bulundu | Son dakika haberleri

        Kayıp iki kuzenin bindikleri otomobil Kelkit Çayı yakınında bulundu

        Tokat Erbaa'da iki kuzenin kaybolmadan önce bindiği otomobil Kelkit Çayı kenarında bulundu. Ekiplerin iki kuzeni arama çalışmaları devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 03:42 Güncelleme: 23.07.2025 - 03:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayıp iki kuzenin bindikleri otomobil Kelkit Çayı yakınında bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşayan iki kuzen Dilek Ateş (22) ve Zafer Ateş'ten (24) akşam saatlerinden itibaren haber alamayan aileleri, durumu polis ekiplerine bildirdi.

        Polis, jandarma ve Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri kuzenleri arama çalışması başlattı. AA'da yer alan habere göre ekipler, iki kuzenin kaybolmadan önce bindiği otomobili Kelkit Çayı kenarında buldu.

        EKİPLERİN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

        İki kuzeni arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmalarına katılmak üzere Tokat'tan AFAD ekipleri ilçeye hareket etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #TOKAT
        #erbaa
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sakarya'da, Bilecik'te, İzmir'de, Karabük'te ve Eskişehir'de yangın
        Sakarya'da, Bilecik'te, İzmir'de, Karabük'te ve Eskişehir'de yangın
        İşte Roketsan'ın 7 ürünü
        İşte Roketsan'ın 7 ürünü
        Galatasaray'ın Tete davasında karar çıktı!
        Galatasaray'ın Tete davasında karar çıktı!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Trump: Şi Cinping beni davet etti
        Trump: Şi Cinping beni davet etti
        İtalya'dan Szymanski'ye teklif!
        İtalya'dan Szymanski'ye teklif!
        Kremlin'den 'mucize beklemeyin' mesajı
        Kremlin'den 'mucize beklemeyin' mesajı
        Topçular Kulübü'nün 4. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 4. bölümü yayında!
        "İsrail Suriye'yi bölmeyi amaçlıyor"
        "İsrail Suriye'yi bölmeyi amaçlıyor"
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Galatasaray Bankalar Birliği'nden çıkıldığını açıkladı!
        Galatasaray Bankalar Birliği'nden çıkıldığını açıkladı!
        Antalya’nın reklam filmini 430 milyon kişi izledi
        Antalya’nın reklam filmini 430 milyon kişi izledi
        Kim dolardan daha güçlü?
        Kim dolardan daha güçlü?
        Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri son noktayı koydu!
        Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri son noktayı koydu!
        ChatGPT’nin karanlık yüzü!
        ChatGPT’nin karanlık yüzü!
        "Barış istiyorsan caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak zorundasın"
        "Barış istiyorsan caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak zorundasın"
        İsrail'den 'Eurofighter' çıkışı: Türkiye'ye satmayın
        İsrail'den 'Eurofighter' çıkışı: Türkiye'ye satmayın
        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada