Kayıp iki kuzenin bindikleri otomobil Kelkit Çayı yakınında bulundu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşayan iki kuzen Dilek Ateş (22) ve Zafer Ateş'ten (24) akşam saatlerinden itibaren haber alamayan aileleri, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis, jandarma ve Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri kuzenleri arama çalışması başlattı. AA'da yer alan habere göre ekipler, iki kuzenin kaybolmadan önce bindiği otomobili Kelkit Çayı kenarında buldu.

EKİPLERİN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İki kuzeni arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmalarına katılmak üzere Tokat'tan AFAD ekipleri ilçeye hareket etti.