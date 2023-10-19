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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayıp kadın cinayete kurban gitmiş!

        Kayıp kadın cinayete kurban gitmiş! Çuval içinde derede bulundu

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden Hassa ilçesine yeğenini ziyarete giden 68 yaşındaki Nahide Şimşek'ten bir daha haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı ile yapılan soruşturmada yaşlı kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Akrabası karı koca tarafından öldürüldüğü iddia edilen Nahide Şimşek'in cansız bedeni çuval içerisinde derede bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 20:02 Güncelleme: 19.10.2023 - 20:02
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        Hatay'da, ziyaret için geldiği Hassa ilçesinde kaybolan Nahide Şimşek'in (68) cansız bedeni derede bulundu.

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        Kırıkhan ilçesinde yaşayan ve Hassa ilçesine yeğenini ziyarete giden Nahide Şimşek'ten haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu.

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        Yakınlarının kayıp başvurusu üzerine yaşlı kadını bulmak üzere Hassa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet savcısının ve polis ekiplerinin çalışmaları sonucu olayla ilgisi olduğu düşünülen yaşlı kadının akrabaları olduğu belirtilen Ç.Ü. ve H.Ü. isimli karı koca gözaltına alındı.

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        Emniyetteki ifadelerinde karı kocanın cinayeti itiraf etmesi üzerine yaşadıkları çadırda ve çevrede yapılan incelemelerde yaşlı kadının eşyalarına rastlandı.

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        Gözaltındaki kocanın ifadesinde, yaşadıkları çadırın önünde miras nedeniyle çıkan tartışmada yaşlı kadının kafasına briketle vurarak öldürdüğünü ve ardından cansız bedeni çuvala sarıp, el arabasıyla dereye attığını itiraf etti. Bunun üzerine yaşlı kadının cansız bedeni polis ekipleri tarafından dere bölgesinde bulundu.

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        Kayıp kadının cansız bedeni incelenmek üzere morga kaldırıldı. Şüpheli karı kocanın emniyetteki işlemleri sürüyor.

        #hatay haberleri
        #Kırıkhan
        #hassa
        #kayıp kadın
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