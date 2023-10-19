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Yakınlarının kayıp başvurusu üzerine yaşlı kadını bulmak üzere Hassa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet savcısının ve polis ekiplerinin çalışmaları sonucu olayla ilgisi olduğu düşünülen yaşlı kadının akrabaları olduğu belirtilen Ç.Ü. ve H.Ü. isimli karı koca gözaltına alındı.