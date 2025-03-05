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        Haberler Gündem Kayıp peyzaj mimarı Ece Gürel’in çalıştığı işyerinin yöneticisi konuştu

        Kayıp peyzaj mimarı Ece Gürel’in çalıştığı işyerinin yöneticisi konuştu

        Belgrad Ormanları'nda kaybolduktan sonra haber alınamayan mimar Ece Gürel'in iş yeri yöneticisi konuştu: "Ece'nin kaybolmasının iş yeri ile ilgisi yok. İş akdi sonlandırılmadı. Ece'nin geçici süre için imza attığını biliyorum". Bu sözler üzerine arama çalışmalarına katılan bir kişi, "Gidin paralarınızla oynayın. Gelmeyin abi buraya, sinirlerimizi bozmayın" diye tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 22:13 Güncelleme: 05.03.2025 - 22:13
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        Kayıp Ece'nin iş yeri yöneticisi konuştu
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        İstanbul-Kağıthane’deki evinden pazar günü ayrılan peyzaj mimarı Ece Gürel’den hâlâ haber alınamıyor. Gürel, evden ayrıldıktan sonra arkadaşına Belgrad Ormanı’na gittiğini bildiren bir mesaj gönderdi. Bu mesajdan sonra Gürel’den haber alınamadı.

        Ece Gürel’in çalıştığı işyerinin yöneticisi işten ayrılma süreciyle ilgili olarak Ekol TV muhabirine şöyle konuştu:

        "GEÇİCİ OLARAK İMZA ATTIĞINI BİLİYORUM"

        Ece'nin kaybolmasının işyeri ile ilgisi yok. Samimi söylüyorum. İşten ayrılmadı. Ece çalışıyordu. Henüz çıkarılmadı. Sadece 'belli bir süre zarfında birbirimize zaman verelim, herkes kendisine çeki düzen versin' diye tarzında bir konuşma yapıldı. İş akdi sonlandırılmadı. Ece'nin geçici süre için imza attığını biliyorum. Ben patronu değilim.

        "GELMEYİN BURAYA! SİNİRLERİMİZİ BOZMAYIN"

        Belgrad Ormanı'nda arama çalışmalarına katılan bir kişi, Ece Gürel'in yöneticisi olan kişiye "Gidin paralarınızla oynayın. Gelmeyin abi buraya, sinirlerimizi bozmayın" diye tepki gösterdi.

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        #haberler
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