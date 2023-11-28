Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Kaymakamlık sınavı ne zaman ve saat kaçta başlayacak? 2023 ÖSYM Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Kaymakamlık sınavı ne zaman? 2023 ÖSYM Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları tarihi...

        İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı için beklenen tarih geldi çattı. Yurt genelinde binlerce adayın katılım göstereceği zorlu sınavın ne zaman, saat kaçta başlayacağı ve ne kadar süreceğine ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, hem bu soruların yanıtları hem de sonuç tarihine dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2023 - 17:34 Güncelleme: 28.11.2023 - 17:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı için artık heyecan doruğa çıktı. 7 ilde gerçekleştirilecek sınavın merkezlerini, başlama saatlerini ve sınav giriş belgesine dair bilinmesi gerekenleri derledik!

        2

        2023 KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN?

        Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabı üzerinden merakla beklenen Kaymakamlık sınav tarihini duyurdu.

        Buna göre; Kaymakamlık sınavı bu yıl 3 Aralık 2023 tarihinde yapılacak.

        3

        2023 KAYMAKAMLIK SINAVI MERKEZLERİ;

        010 ADANA
        062 ANKARA/ÇANKAYA
        067 ANKARA-YENİMAHALLE
        210 DİYARBAKIR
        250 ERZURUM
        341 İSTANBUL-1 (KADIKÖY, MALTEPE, ATAŞEHİR)
        343 İSTANBUL-3 (BEYOĞLU/ŞİŞLİ/BEŞİKTAŞ/KAĞITHANE/SARIYER)
        352 İZMİR/1 (KARŞIYAKA/BORNOVA/ÇİĞLİ)
        610 TRABZON

        4

        KAYMAKAMLIK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

        3 Aralık 2023 tarihinde yapılacak Kaymakamlık sınavına girecek adaylar sınav giriş belgelerini ÖSYM’ninhttps://ais.osym.gov.trinternet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

        Ancak henüz sınav giriş belgesi yayınlanmış değil.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Denizbank’tan Seçil Erzan açıklaması
        Denizbank’tan Seçil Erzan açıklaması
        Denizbank’tan 20 soru 20 yanıt
        Denizbank’tan 20 soru 20 yanıt
        Bu fotoğraf karesi soruşturmaya girdi!
        Bu fotoğraf karesi soruşturmaya girdi!
        Ünlü fenomenlere örgüt soruşturması!
        Ünlü fenomenlere örgüt soruşturması!
        Arda Turan ile Seçil Erzan'ın tam konuşma metni!
        Arda Turan ile Seçil Erzan'ın tam konuşma metni!
        Küçük Kapadokya olarak biliniyor... İran'ın Türk köyü!
        Küçük Kapadokya olarak biliniyor... İran'ın Türk köyü!
        Yapay Zeka köprüye neden battaniye astı?
        Yapay Zeka köprüye neden battaniye astı?
        Galatasaray, Manchester United'ı ağırlayacak
        Galatasaray, Manchester United'ı ağırlayacak
        Elmas nine 124 yaşında hayatını kaybetti
        Elmas nine 124 yaşında hayatını kaybetti
        Ferdi'ye dev talip!
        Ferdi'ye dev talip!
        Kuzey Kore'de 67 yıl sonra bir ilk
        Kuzey Kore'de 67 yıl sonra bir ilk
        Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor
        Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor
        Vahşice darp edilen liselinin babası: Oğlumu zevk için öldürdüler
        Vahşice darp edilen liselinin babası: Oğlumu zevk için öldürdüler
        İSKİ'den açıklama geldi! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ'den açıklama geldi! İşte baraj doluluk oranı!
        Lodos Ortaköy Camisi'nin avlusunda hasara yol açtı!
        Lodos Ortaköy Camisi'nin avlusunda hasara yol açtı!
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Bakan Koca: Gazze'den bir grup hasta daha getirmek için çalışıyoruz
        Bakan Koca: Gazze'den bir grup hasta daha getirmek için çalışıyoruz
        Avustralya'da yasaklanıyor
        Avustralya'da yasaklanıyor
        Bakan Göktaş'tan Zerrin Özer'e ziyaret
        Bakan Göktaş'tan Zerrin Özer'e ziyaret
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?