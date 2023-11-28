Kaymakamlık sınavı ne zaman ve saat kaçta başlayacak? 2023 ÖSYM Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kaymakamlık sınavı ne zaman ve saat kaçta başlayacak? 2023 ÖSYM Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı için artık heyecan doruğa çıktı. 7 ilde gerçekleştirilecek sınavın merkezlerini, başlama saatlerini ve sınav giriş belgesine dair bilinmesi gerekenleri derledik!