Kayra Zabcı, ilk kez tiyatro sahnesinde

Kayra Zapcı, kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Genç oyuncu, 14 - 15 Haziran'da 'Canavardan Kaç' oyunuyla tiyatro sahnesine çıkacak.

Kayra Zabcı, kariyerinin ilk tiyatro deneyimi için sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Zorlu PSM Atölye tarafından sahnelenen 'Kısalar' seçkisindeki 'Canavardan Kaç' adlı oyun 14 - 15 Haziran'da seyirciyle buluşacak. Kayra Zabcı, bu özel projeyle ilk kez tiyatro sahnesinde canlı performans sergilemenin heyecanını yaşıyor.

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Konservatuvar eğitimi sırasında aldığı tiyatro dersleri sonrasındaki bu ilk sahne performansıyla seyircinin takdirini kazanmak için elinden geleni yapacağını söyleyen Zabcı, tiyatronun kendisi için bambaşka bir anlam taşıdığını da ifade ediyor.

"Tiyatro, ekrandan çok farklı. Canlı performansın verdiği enerji ve seyirciyle birebir buluşmak bana bambaşka bir heyecan ve aşk katıyor" diyen genç oyuncu, bu ilk deneyimi için yoğun bir hazırlık sürecinde geçirdiğini söylüyor.