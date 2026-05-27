        Haberler Gündem Güvenlik Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama

        Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama

        Kayseri'de uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Jandarma ekiplerinin kent merkezi ve ilçelerde 23 adrese düzenlediği operasyonda sentetik uyuşturucu, silah, fişek, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Mayıs 2026 - 13:06 Güncelleme:
        Uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama
        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tomarza Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu işlediği tespit edilen şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.

        Kent merkezi ve ilçelerde 23 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 23 şüpheliyi gözaltına aldı, 1 şüphelinin ise başka suçtan tutuklu bulunduğu öğrenildi.

        Aramalarda, 20 gram sentetik uyuşturucu, 6 av tüfeği, tabanca, çeşitli miktarlarda şarjör ve fişek, hassas terazi ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

