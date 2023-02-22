Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri fay hattı haritası: Kayseri'de fay hattı nereden, hangi ilçeden geçiyor?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaşanan iki deprem 11 ilimizde hasara neden oldu. Kayseri fay hattı haritası meydana gelen acı olayın ardından gündeme geldi. Deprem tedirginliği yaşayan vatandaşlarımızın gözü Kayseri'de deprem riski var mı? sorusuna çevrildi. İşte Kayseri diri fay hatları haritası ile deprem riskli bölgeler ve fay hattı üzerinde yer alan ilçeler

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • KAYSERİ FAY HATTI HARİTASI 2023: Kayseri deprem riski olan bölgeler nereler? Kayseri fay hattı nereden, hangi ilçeden geçiyor?

    Kayseri deprem haritası ve fay hatları fay hatları üzerindeki ilçeler merak konusu oldu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin etkileri devam ederken 20 Şubat günü Hatay'da 6,4 büyüklüğünde bir daha yaşandı. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de sarsıntılar devam ediyor. İşte Kayseri'den geçen fay hatları ile riskli, risksiz olan ilçeler listesi...
  • KAYSERİ FAY HATTI HARİTASI 2023: Kayseri deprem riski olan bölgeler nereler? Kayseri fay hattı nereden, hangi ilçeden geçiyor?

    KAYSERİ DEPREM BÖLGESİ Mİ?

    MTA’nın diri fay haritasına göre; Kayseri bölgesine yakın olan Erciyes Fayı ve Erkilet Fay Zonu bulunmaktadır.

    Kayseri il merkezi kuzeybatısından ve güneydoğusundan geçen fay hatlarıyla sınırlanmıştır. Kayseri, Türkiye deprem haritasına göre üçüncü derece riskli bölgeler arasında yer alıyor.
  • KAYSERİ FAY HATTI HARİTASI 2023: Kayseri deprem riski olan bölgeler nereler? Kayseri fay hattı nereden, hangi ilçeden geçiyor?

    KAYSERİ'DE DEPREM RİSKİ BULUNAN İLÇELER

    Fay hattı üzerinde yer alan 110 ilçe haritasına göre ise Kayseri'nin en riskli bölgesi Talas ve Yeşilhisar olarak belirlendi. 

    KAYSERİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYIN
  • KAYSERİ FAY HATTI HARİTASI 2023: Kayseri deprem riski olan bölgeler nereler? Kayseri fay hattı nereden, hangi ilçeden geçiyor?

    BİRİNCİ DERECE DEPREM BÖLGESİ OLAN İLLER

    İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.

    İKİNCİ DERECE DEPREM BÖLGESİ OLAN İLLER

    Tekirdağ, İstanbul (1. ve 2. bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Antalya, Samsun, Kars, Erzurum, Batman, Ardahan, Iğdır, Adana, Diyarbakır, Malatya, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Ağrı, Çorum.
  • KAYSERİ FAY HATTI HARİTASI 2023: Kayseri deprem riski olan bölgeler nereler? Kayseri fay hattı nereden, hangi ilçeden geçiyor?

    ÜÇÜNCÜ DERECE DEPREM BÖLGESİ OLAN İLLER

    Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

    EN AZ RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDE OLAN İLLER

    Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman’dır.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.