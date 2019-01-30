Azeri milli petrol şirketi SOCAR, Alman enerji şirketi EWE AG'nin Türkiye operasyonlarını yürüten EWE Turkey Holding ile iştirakleri Bursagaz, Kayserigaz, Enervis, EWE Enerji ve Millenicom'u satın aldı. 12 yıldır Türkiye'ye doğalgaz getiren ve Türkiye ile Azerbaycan'ın büyük projesi Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) ortaklığıyla Türkiye'de doğalgaz iletimi yapan SOCAR, EWE Turkey'in satın alınmasından sonra doğalgaz dağıtımında da faaliyet gösterecek.
ONAY BEKLENİYOR
Satın alma işlemi, Rekabet Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) onaylarının ardından sonuçlanacak.
'YATIRIM ZİNCİRİNİN ÖNEMLİ HALKALARINDAN'
SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev, doğalgaz dağıtımının Türkiye'deki yatırım zincirini tamamlayacak önemli halkalardan biri olduğunu söyledi. Abdullayev "Azerbaycan'ın global markası olan SOCAR, 2013 yılından bu yana Türkiye pazarına yıllık 1.2 milyar metreküp doğalgazın toptan satışını gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz yıl açılışı yapılarak faaliyete başlayan TANAP projemizle, Azerbaycan'dan gelen doğalgazın iletimini de sağlıyoruz. EWE Turkey'in satın alınmasıyla Türkiye'de doğalgazın üretim-iletim-dağıtım zincirinin tüm halkalarını tamamlayan, ticari açıdan oldukça önemli, stratejik bir adım atmış oluyoruz. Bu adımla yaratılacak sinerji, Türkiye ve Azerbaycan ekonomisine ilave değer kazandıracak. Önümüzdeki dönemde pazardaki diğer fırsatları değerlendirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.
EWE 2007'DE TÜRKİYE'DE FAALİYET GÖSTERMEYE BAŞLAMIŞTI
SOCAR'dan yapılan açıklamaya göre EWE Turkey Holding, Türkiye'nin 4'üncü büyük doğalgaz tedarikçisi konumunda. Türkiye pazarındaki faaliyetlerine 2007 yılında başlayan EWE Turkey Holding, enerji, doğalgaz dağıtımı ve telekomünikasyon alanlarında Bursagaz, Kayserigaz, Enervis, EWE Enerji ve Millenicom ile faaliyet gösteriyordu. Bursagaz ve Kayserigaz ile Türkiye'nin dördüncü büyük doğalgaz tedarikçisi olan EWE Turkey Holding, 2017 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 2.4 milyar TL'lik konsolide ciroya ulaşmıştı.
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