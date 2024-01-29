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        Kayserispor: 1 - Antalyaspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Süper Lig'de Kayserispor ile Antalyaspor 1-1 berabere kaldı. Kayserispor'un başında ilk maçına çıkan Burak Yılmaz, ilk maçından puanla ayrıldı. Antalyaspor'da ise Sergen Yalçın'ın kaybetmeme serisi sürdü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2024 - 19:02 Güncelleme: 29.01.2024 - 19:02
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        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor evinde Antalyaspor'u ağırladı. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 berabere bitti.

        Ev sahibi ekip Kayserispor'da gol 61. dakikada Karimi'den gelirken Antalyaspor'un golünü 31. dakikada Larsson kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte Kayserispor ligdeki puanını 26 yaparken Antalyaspor ise 34 yaptı.

        Süper Lig'de bir sonraki hafta Kayserspor, Gaziantep FK deplasmanına gidecek. Antalyaspor ise evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        3. dakikada sol kanatta topla buluşan Cardoso'nun ceza sahasına ortasında topu önünde bulan Morte'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

        6. dakikada gelişen Kayserispor atağında, Cardoso'nun sol kanattan ceza sahasına ortasında topla buluşan Gökhan Sazdağı'nın röveşata vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti

        19. dakikada sol kanatta topla buluşan Gökhan Sazdağı'nın, iki rakibini geçip ceza sahasında sert şutunda top yandan auta çıktı.

        31. dakikada Antalyaspor öne geçti. Safuri'nin pası ile kaleci Bilal Bayazıt'la karşı karşıya kalan Larsson'un yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

        35. dakikada gelişen Kayserispor atağında Kartal Kayra Yılmaz'ın ceza sahası dışından sert şutunda, top az farkla üstten auta çıktı.

        40. dakikada kaleci Bilal Bayazıt ile karşı karşıya kalan Buksa'nın vuruşunda, Bilal meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        Maçın ilk devresi Bitexen Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

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