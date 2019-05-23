İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, "Bilindiği üzere Süper Lig 2018-2019 futbol sezonunu; 26 Mayıs pazar günü kendi evimizde oynayacağımız Erzurumspor maçıyla tamamlamış olacağız. Çok sıkıntılı bir süreç yaşayıp, büyük engelleri; her zaman bizimle birlikte olan taraftarımızın moral destekleriyle aştık. Yılmadık, usanmadık, pes etmedik, yalnız bırakılışımızı, biribirimize kenetlenerek telafi etmeye çalıştık. Şükürler olsun mahcup olmadık, lig sonunda arzuladığımız sıralama olmasa da içeriden-dışarıdan Kayserispor'umuzun ligden düşmesi için dua edip, el ovuşturanların heveslerini de kursaklarında bıraktık. Gerçek Kayserispor sevdalılarının da yüreklerine su serptik" dedi.

45 gün sonra başlayacakları yeni sezon çalışmaları öncesinde transferi bitirmek istediklerini de dile getiren Başkan Bedir, "Sezon, bu hafta sonu bitecek ve yaklaşık 45 gün sonra önümüzdeki sezonun hazırlık kampları başlayacaktır. Kamplara kadar olan dönemde ise, yönetimimiz, şehrin tüm dinamiklerini harekete geçirip; hem geçmişten gelen borç stoğunu eritebilme, hem takımımızı yeni sezona hazırlama, hem de yeni transferler için kaynak oluşturma çabasında olacaktır. Öncelikle sözleşmesi biten 12 oyuncumuzdan hangileriyle devam edeceğimizi belirlenip, kendileriyle anlaşma zemini aranacak ve eksik kalan mevkilerimize takviyeler yapılacaktır. Sözleşme uzatmayı teklif edeceğimiz oyuncularda dikkat edeceğimiz en önemli husus ;oyuncunun kendisini Kayserispor camiasına ait hissetmesi ve futbol yeteneği ile birlikte örnek kişilik olmada ön plana çıkması olacaktır. Futbolcu olarak üst düzey olsa da takım ruhundan ve güvenerek yola çıkma özelliğinden uzak oyuncularla devam edilmeyecek, sıkıntılı zamanlarda negatif tavır sergileyenlerle kontrat yenilenmeyecektir. Ayrıca takımımızın yaş ortalaması da aşağıya doğru çekilecek, 29 yaş üstü en fazla 2-3 oyuncumuz olacaktır" görüşünde bulundu.