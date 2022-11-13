DHA

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında Arabam.Com Konyaspor´a 2-1´lik sonuçla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, açıklamalarda bulundu.

''AFFIMI İSTEDİĞİMİ DUYURMAK İSTİYORUM''

Bütün zorluklara rağmen hocaları ve futbolcularının gayretlerinin takımı bir yerlere getirdiğini belirten Gözbaşı, 3 yıl önce takım çok zor bir durumdayken başkan olduğunu anımsattı.

Büyük badireler atlatarak Kayserispor'u ligde tuttuklarını anlatan Gözbaşı, şunları kaydetti:

"3 yılda inanılmaz mücadeleler verdik. Herhalde yaptığım maddi katkıyı Kayserispor tarihinde hiçbir başkan yapmamıştır. Varımı yok ettim. Bu kulüp yaşasın diye elimden gelen bütün imkanları sundum ama artık gelinen bu noktada benim kulüp için yapabileceğim çok bir şey kalmadı. Hem kendi işim, hem kendi ailem, artık kendimi yok etme noktasına geldim. Ben artık şehrin önde gelenlerine affımı istediğimi duyurmak istiyorum. Lige verilen 45 günlük arada bu şehrin bu kulübe sahip çıkması gerekiyor. Dünya Kupası'nın olduğu süreçte kulübün yaşaması için ne çözüm olacaksa bunun konuşulması, karara varılması gerekiyor. Benim artık elimden bir şey gelmiyor. Herkese teşekkür ediyorum. Getirdiğim bu noktadan sonra Kayserispor'un diğer acıklı hikayelere dönmemesi için, sahip çıkılması için gerekli çağrıyı yapıyorum. Herkese, camiamıza çok teşekkür ediyorum."

ASBAŞKAN ALİ ÇAMLI: ŞU AN ALINAN BİR KARAR YOK

Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı ise, "Berna Başkan Kayserispor´u evladı gibi gördüğü için duygulanıyor. Şu an alınan bir karar yok. Bir karar alınırsa bunu duyururuz. Şu an görevinin başında. Şu an bu konuda konuşmak abesle iştigal diye düşünüyorum. Bugün iyi değildik, onu dürüstçe söylemek gerekiyor. Her maç aynı performansı göstereceğiz diye de bir şey yok. İyi olmadığımız zamanlar da olacak. Bu futbol. Biz deplasmanda bile hakemler tarafından bu kadar kötü bir muameleye maruz kalmıyoruz" dedi.