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Kayserispor - Beşiktaş muhtemel 11'ler

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Yukatel Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. İşte muhtemel 11'ler

Kayserispor - Beşiktaş muhtemel 11'ler

Beşiktaş Süper Lig'in 35. haftasında bu akşam Yukatel Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Geçen hafta Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup olan Beşiktaş; 13 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 yenilgiyle 51 puan elde etti.

Siyah-beyazlı ekip, ligdeki son 12 maçta 9 kez puan kaybı yaşadı. Söz konusu dönemde rakiplerini 3 kez yenebilen Beşiktaş, 7 karşılaşmayı ise beraberlikle tamamladı. 2 maçtan mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlı ekip, bu 12 karşılaşmada 20 puan yitirdi.

MUHTEMEL 11

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Montero, Rosier, Atiba, Emirhan, Rıdvan, Ghezzal, N'Koudou, Batshuayi

Kayserispor: Lung, Onur, Mert, Hosseini, Carole, Attamah, Campanharo, Emrah, İbrahim, Thiam, İbrahim, Gavranovic

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