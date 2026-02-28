Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kayserispor Kayserispor'da başkan Nurettin Açıkalın güven tazeledi - Kayserispor Haberleri

        Kayserispor'da başkan Nurettin Açıkalın güven tazeledi

        Kayserispor'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında mevcut başkan Nurettin Açıkalın yeniden seçilerek güven tazeledi. Başkan Açıkalın, "Bugün burada sadece bir kongre için değil, bir mücadelenin hesabını vermek için de bulunuyorum" dedi.

        Giriş: 28.02.2026 - 14:06
        Kayserispor'da Nurettin Açıkalın güven tazeledi

        Kayserispor'da olağanüstü genel kurul toplantısı Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Kayseri İl Başkanı Ertuğrul Enes Kalın, yönetim kurulu üyeleri ve taraftarlar katıldı. Divana imza yetkisi verilmesinin ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda divan başkanlığına Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç seçildi.

        Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın ve yönetimi, mali ve idari yönden ibra edildi. Yapılan seçimde kulübün mevcut başkanı Nurettin Açıkalın yeniden seçilerek güven tazeledi.

        "BUGÜN BURADA SADECE BİR KONGRE İÇİN DEĞİL BİR MÜCADELENİN HESABINI VERMEK İÇİN DE BULUNUYORUM"

        Genel kurul toplantısının ardından konuşma yapan Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, "Bugün burada sadece bir kongre için değil, bir mücadelenin hesabını vermek için de bulunuyorum. 30 Aralık 2024 tarihinde göreve başladık ama akabinde kongre süreci gerçekleştirdik. Bu camiaya yabancı değildim. Bu kulübün 3 yılık asbaşkanlık görevini yürüttüm. Hangi süreçlerden geçtiğini, hangi zorluklardan geçtiğini çok iyi biliyorum. Geçen yıl 'Kayserispor düştü' dediğimiz günlerde biz hiçbir zaman düşmeyeceğini, düşme ihtimalini sıfır olarak gördüğümüzü söyledik. O zaman bazılarına boş vaat gibi geldi ama biz buna inanmıştık. Hep beraber kenetlenmiştik. Bu da başarıyı getirmişti. Sadece sportif anlamda bir mücadele vermedik. Saha dışında da büyük mücadele verdik" dedi.

        "KAYSERİSPOR'UN BORCU 900 MİLYON TL"

        Kulübün mali durumu hakkında da konuşan Açıkalın, "Geçtiğimiz şubat ayında verdiğimiz bilançoda 1 milyar 320 milyon TL borç açıklamıştık. Kulübün borcu merak ediliyor. Geçen yıl açıkladığımız rakam 30 milyon Euro'ya tekabül ediyordu. Şu an bu rakam 900 milyon TL civarına düşmüş durumdadır. 15-16 milyon Euro’ya düşmüş bir borcumuz var. Gelecek dönemlere ait olan alacaklarımızda var. Bunu değerlendirirken iki kongre arasında düşmüş olan bu borcu sadece rakam değerlendirmeyelim. Bu kulübün sadece azalmış borcunu gösterir. Bu kulübün yaşaması için günlük cari ödemeleri de var. Kulübün yıllık 15 milyon Euro’ya yakın gideri var. Hem bu giderleri ödeyip hem de bu borcu bu miktarda azaltmak ciddi anlamda bir yönetim başarısıdır. Zor süreçlerden geçiyoruz ama bunu yönetebilir seviyede de özveriyle yönetmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

        BAKİ ERSOY: SON YILLARDA ŞEFFAF YÖNETİLEN BİR KAYSERİSPOR VAR

        MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da, Kayserispor'un bu badireleri ilk defa yaşamadığını ifade ederek, "Bu da muhtemelen son olmaz. Kayserispor bana göre bir eşikte. Kayserispor’un sportif olarak da istenilen başarıya ulaşması için bana göre çok kısa bir zaman dilimi kaldı. Sportif başarıya ulaşılmak isteniyorsa bana göre idari ve finansal olarak şeffaflığı yakalamak gerekiyor. Kayserispor bunu yakaladı. Son yıllarda şeffaf yönetilen bir Kayserispor var. Bu çok kıymetli. Gelenler belli, gidenler belli. Her şey resmi. Bunu yaparken de sürdürülebilir bir Kayserispor arzu ediliyor. Kayserispor, kalan 11 haftada ligde kalıp, bu seneyi de kazasız belasız atlatacak ve önümüzdeki sene daha farklı bir yapıyla bu şehrin karşısına çıkacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

        İran'ın başkenti Tahran'dan dumanlar yükseliyor

        İsrail ve ABD'nin İran'a saldırı düzenlemesinin ardından Tahran semaları dumanla kaplandı. 

