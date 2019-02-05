Bedir, yazılı açıklamasında, ara transfer döneminde takımların yaptığı transferlerle daha farklı kadrolarla sezonun ikinci yarısına başladıklarını belirtti.
Transfer yasağından dolayı kadrolarına yeni oyuncu dahil edememelerine rağmen bunun eksikliğini kaliteli oyunculardan kurulu bir ekibe sahip oldukları için hissetmediklerini vurgulayan Bedir, şunları kaydetti:
"Rakiplerimiz bir taraftan yaptıkları transferlerle güçlenmeye çalışırken, diğer taraftan da şu veya bu şekilde ayrılan oyuncular nedeniyle güç kaybetmiştir. Fayda, zarar hesabının bilançosu sezon sonunda çizilecektir. Ancak biz takımımıza adapte olmuş ve tamamı kaliteli oyuncularımızdan hiçbirini bırakmadık. Sakatlarımız iyileşip geri döndü ve daha da dönecekler var. Ligin boyu da kısaldı. Dolayısıyla kendimizi diğer takımlara göre daha avantajlı görüyoruz. Tabii ki her yönetici veya teknik direktör özellikle de taraftarlar çok iyi yeni transferler ve oynayacağı her maçı kazanabilecek kadro ister. Bunun gerçekleşmesi onları çok mutlu eder. Ancak yöneticilik, aynı zamanda eldeki imkanları en iyi şekilde kullanma sanatıdır ve biz de yönetim olarak bunu yapmaya gayret ediyoruz."
" FENERBAHÇE KARŞILAŞMASI, KAZANMAMIZ GEREKEN BİR MAÇ"
Sezon başında tüm şartları zorlayarak kaliteli ve güçlü bir kadro oluşturmayı başardıklarını aktaran Bedir, "Tüm bu çalışmalarımız olumlu şekilde netice vermiş ve ilk 4 maçta 8 puan alarak ligin iddialı takımları arasına girmiştik. Ancak daha sonra gelen, hesap edemeyeceğimiz sakatlık ve cezalar ilerleyen haftalarda takımımızı sıkıntıya sokmuş, bu olumsuz durum, ilk yarının bitimine 3 hafta kalana kadar devam etmiştir." ifadelerini kullandı.
Bedir, özellikle bu hafta oynayacakları Fenerbahçe maçında taraftar desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyaçları olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:
"İlk yarının bitmesine 3 maç kala, sakatlarımız büyük oranda düzelmiş, cezalımız kalmamış ve teknik heyet değişikliği ile birlikte Kayserisporumuz tekrar sezon başı performansına geri dönmüştür. Son 6 maçta hiç yenilmeyip 2 galibiyet 4 beraberlik alan takımımız önümüzdeki 2 maçı kazandığı takdirde artık üst sıralarda hedef kovalamaya başlayacaktır. Bu maçlardan ilki, cuma akşamı evimizde oynayacağımız Fenerbahçe maçıdır. Bu maç rakibin kim olduğuna ve puan sıralamasındaki yerine bakılmaksızın kazanmamız gereken bir maç olup, galibiyet için en büyük güvencemiz takım ve teknik heyetle birlikte cuma günü tribünleri dolduracak olan büyük taraftarımızdır."
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