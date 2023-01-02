Özdamar ve Türkalp için flaş karar

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Transfer yasağı bulunan ve yönetimi değişen Kayserispor'da Onur Bulut için kritik haftaya girildi. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'u peşine takan milli futbolcunun sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmak için görüşmeler yapılacak.

Sarı-kırmızılı kulübün yeni başkanı Ali Çamlı, Onur Bulut'la üç yıllık bir anlaşma sağlandığını duyururken oyuncunun menajeri ise bunun resmiyete dökülmediğini açıklamıştı. Trabzonspor ve Beşiktaş'ın yükselen ilgisinin ardından Kayserispor cephesi de düğmeye bastı.