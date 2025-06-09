Kayserispor'da Sergej Jakirovic dönemi sona erdi!

Trendyol Süper Lig temsilcisi Bellona Kayserispor, teknik direktör Sergej Jakiorvic ile yollarını ayırdı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Sergej Jakirović ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

48 yaşındaki çalıştırıcı Kayserispor'un başında 17 maça çıkarken; 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.