Kayserispor'dan Kayra Cihan'a yeni sözleşme!
Trendyol 1. Lig temsilcisi Kayserispor, altyapısından yetişen futbolcu Kayra Cihan ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Giriş: 29 Haziran 2026 - 15:33 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, altyapısından yetişen futbolcu Kayra Cihan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüzün altyapısından yetişen ve geleceğimizin önemli parçası olacağına inandığımız futbolcumuz Kayra Cihan ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
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