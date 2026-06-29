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        Kayserispor'dan Kayra Cihan'a yeni sözleşme!

        Trendyol 1. Lig temsilcisi Kayserispor, altyapısından yetişen futbolcu Kayra Cihan ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 15:33 Güncelleme:
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        Kayserispor'dan Kayra Cihan'a yeni sözleşme!

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, altyapısından yetişen futbolcu Kayra Cihan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüzün altyapısından yetişen ve geleceğimizin önemli parçası olacağına inandığımız futbolcumuz Kayra Cihan ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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