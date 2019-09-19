- Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Kayserispor Vakfı'nın başvurusu üzerine Vali Şehmus Günaydın imzasıyla "Şimdi Vefa Zamanı" sloganıyla Kadir Has Kongre Merkezi'nde bu akşam yardım kampanyası başlatacaklarını söyledi.

Düzenlenecek gece ile dünyanın dört bir tarafındaki Kayserililere ulaşmayı hedeflediklerini aktaran Bedir, yönetim olarak takımın emanetçisi olduklarını, Kayserispor'un hali hazırda hem Kayseri'de hem de Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli ilerinde yaşayan Kayserililerin takımı olduğunu vurguladı.

Bedir, sahada yaptıkları birtakım faaliyetlerin dışında saha dışında da kulübe destek olacak bazı etkinlikler gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Yapacağımız bu faaliyetin iki amacı var. Birisi gerek dünyanın her yerindeki Kayserispor sevdalılarını ulusal ve yerel televizyonların ekranlarında buluşturmak. Orada bin 500, 2 bin kişiyi bir araya getirmek. İkinci amacımızda Kayserispor'a maddi destek sağlamak." dedi.

Ulusal yayın yapan iki televizyon kanalı ve yerel televizyonların canlı yayınlarıyla taraftarlara ulaşacakları bir geceye imza atacaklarını anlatan Bedir, şunları kaydetti:

"Gece için bir takım kategoriler oluşturduk. SMS kampanyasında 3830'a SMS atıldığı zaman 10 lira katkı sağlamış oluyorsunuz. Ayrıca banka hesap numaralarımız aracılığıyla destek olunabilecek. Biraz daha görsel amaçlı yaptığımız kampanyada ise arkasında 1966, 5038, 1038, 2038 yazan formalar olacak. Bu formalar temsili olacak. Kayserispor'u seven bir kişi aradığında 'ben o 1038 numaralı formayı almak istiyorum' dediğinde biz onu canlı yayında konuk edeceğiz. O 1038 numaralı formanın birini o kişiye ayıracağız. Ertesi gün ilgililer tarafından forma teslim edildiğinde karşılığında 100 bin lira almış olacağız. Temsili formaların bir tanesini 100 lira olarak belirledik. Yani SMS, banka, forma satışı ile katkı sağlayacağız. Bunu 2,5 saat Beyaz TV, 4 saat civarında da TGRT Avrupa televizyonu canlı yayınlayacak. Canlı telefon bağlantılarıyla bu işi devam ettireceğiz."

"ONDAN SONRA KAYSERİLİLERİN KONUSU HALİNE GELİYOR"

Bedir, yönetim olarak kampanyanın duyurusunu yaptıklarını belirterek, "Bu organizasyon Kayserispor tarihinde ilk. İlklerde bize nasip oluyor ve bundan da son derece mutluyuz." diye konuştu.

Kampanyanın büyüklüğünü Kayserispor'u sevenlerin ilgisinin belirleyeceğini vurgulayan Bedir, şöyle devam etti:

"Ne çok katılım yönetimin başarısıdır ne de hiç katılmamak yönetimin başarısızlığıdır. Biz saat 21.00'e kadar altyapı konusunda ve herkese ulaşma noktasında çaba sarf edeceğiz. Saat 21.00 itibarıyla bizim görevimiz bitiyor. Ondan sonra Kayserililerin konusu haline geliyor. Gönül ister ki büyük destek olsun. Başka takımların ve şehirlerin 'Kayseri bunu nasıl yaptı?' diyebileceği bir organizasyon olmasını istiyoruz ama buna Kayserispor'u sevenler karar verecek."