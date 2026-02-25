Canlı
        Kayserispor, Erling Moe ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı - Kayserispor Haberleri

        Kayserispor, Erling Moe ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

        Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, teknik direktör Erling Moe ile 1,5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

        25.02.2026 - 17:22
        Kayserispor'da Erling Moe dönemi!

        Kayserispor'da teknik direktör Radomir Djalovic ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmenin feshedilmesi sonrası 1,5 yıllık anlaşmaya varılan Norveçli teknik direktör Erling Moe için imza töreni düzenlendi.

        RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda düzenlenen törene, Kayserispor Başkanı Yardımcısı Mehmet Anadut ve Süleyman Akın ile sportif direktör Muhammed Türkmen ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

        MUHAMMED TÜRKMEN: HOCAMIZ BURAYA GELDİĞİ İÇİN ÇOK MUTLU

        Kayserispor’un bu sezon 2 farklı teknik adamla çalıştığını hatırlatan sportif direktör Muhammed Türkmen, “Hepinizin bildiği gibi sezona bir hocamız ile başladık. Sonrasında istediğimiz sonuçlarla devam etmeyen bir süreç. Sonrasında bir başka hocamız ile anlaştık. Yine istediğimiz gibi devam etmeyen bir süreç. Bu sürecin sonunda 2 haftalık bir anlaşmazlık süreci vardı. Sonrasında yeni hocamızla anlaşmaya vardık. Kendisi buraya geldiği için çok mutlu. İnşallah bu yeni süreci ve ligin son kısmını yeni hocamızla geçirip Kayserispor’un ligde kaldığı daha üst sıralara tırmandığı, daha iyi futbol oynadığı ve beklentilerin karşılandığı bir dönem olarak hepimiz beklentilerimizi inşallah hem hocamızdan hem takımımızdan hem de camiamızdan almak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

        ERLİNG MOE: KARAR VERMEM UZUN SÜRMEDİ

        Kayseri’de olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Erling Moe ise “Burada olduğum için çok mutluyum. Memnunum. Türkiye’de daha önce çalışmıştım. İlk defa bulunmuyorum. Bu süreçte de Türk insanı ile olmaktan ve birlikte çalışmaktan açıkçası çok keyif almıştım. Dolayısıyla Kayserispor’dan da böyle bir teklif geldiğinde projenin heyecan verici olduğunu düşündüm ve karar vermem aslında uzun sürmedi. Çok zorlanmadım diyebilirim. Tabi ki benim adıma ve ekibim adına bu durum önemli bir meydan okuma. Ama, ben yüzde 100’ümüzü ve en iyimizi burada yapacağımızı ve hedeflerimize bu anlamda ulaşacağımızı düşünüyorum. Tabi ki önümüzde bir süreç var. Bu süreçte neticeler almamız gerekiyor. Burada iyi bir takım, iyi oynayan bir takım dolayısıyla mutlu bir takım yaratmak istiyorum. Mutlu olması da şehri de etkileyecek ve şehirdeki insanların da mutlu olmasını sağlayacaktır. Benim hedefim bu. Yapılacak çok iş var. Yoğun çalışacağız. Bundan önce inişler ve çıkışlar olduğunu biliyorum. Bundan sonra inişin olmadığı daha çok çıkışın olduğu hedeflerimize ulaşacak bir süreç diliyorum” ifadelerini kullandı.

        "İYİ HÜCUM EDEN TAKIMIN TEMELİNİ OLUŞTURMAK İSTİYORUZ"

        Kayseri ile ilgili araştırma yapıp yapmadığı sorulması üzerine Moe, “Tabi ki yaptım. Belli bir araştırmam oldu. Aslında burada ilk yapmamız gereken unsurun oyunun topsuz kısmı olduğunu düşünüyorum. Topsuz takım halinde hareketlenmeyi iyi bir şekilde geliştirmeliyiz. Birlikte hareket eden top kazanan ve kazandığı toplarla da hücuma çıkan bir takım oluşturmalıyız. Yakın oynayan birbiri için mücadele eden, kazandığı toplarla da iyi hücum eden takımın temelini oluşturmak istiyoruz. Her santim ve metre için mücadele eden bir takım hedefliyoruz. Takımın da buna iyi bir karşılık vereceğini düşünüyorum. Top bizdeyken amacımız sadece topa sahip olmak olmayacak. Topa sahip olmanın bizim için anlamı sonuca gitmek olacak” cevabını verdi. Konuşmaların ardından Erling Moe, RHG Enertürk Enerji Stadyumunu gezdi.

