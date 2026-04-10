Kayserispor, Fenerbahçe maçına hazır!

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 45. İstanbul Film Festivali, 9-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivalde, dünyanın dört bir yanından yıldız oyuncuların yer aldığı ve usta yönetmenlerin imzasını taşıyan 127 uzun metrajlı ile 13 kısa film sinemaseverlerle buluşacak.Mark Fischbach'ın yönetip oynadığı Iron Lung, insanlığın yaşam kaynaklarının yok olduğu kıyamet sonrası bir gelecekte, mahkum bir pilotun kanla kaplı okyanuslarla dolu ıssız bir ayda eski bir denizaltıyla gerçekleştirdiği tehlikeli keşif yolculuğuna odaklanıyor.Glen Powell, Margaret Qualley, Jessica Henwick'li oyuncu kadrosuyla Nasıl Katil Olunur, ultra zengin Redfellow ailesinin dışlanmış kızının çocuğu olan ve hayatı boyunca maddi zorluk çeken Beckett'ın, miras sırasında kendisinden önde bulunan aile fertlerini öldürmeye karar vermesiyle gelişen olayları anlatıyor.Sandy ve Danny'nin unutulmaz hikayesine anlatan 'Grease' müzikali toplam 8 özel gösteriyle 14–19 Nisan tarihleri arasında Zorlu PSM'de izleyicilerle buluşuyor.Türk edebiyatının usta kalemi Aziz Nesin'in unutulmaz eserlerinden Hadi Öldürsene Canikom, 16 Nisan'da Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde, 28 Nisan'da BKM'de sahnede! Yeşilçam sinemasının unutulmaz sanatçılarını anmak amacıyla düzenlenen 'Yeşilçam Ustalarına Saygı' program serisinin ilki, Türk sinemasının değerli oyuncularından Halit Akçatepe anısına gerçekleştiriliyor. Programda yer alacak konuk sanatçılar: Emel Sayın, Nükhet Duru, Serkan Çağrı ve Erkan Kolçak Köstendil...Şef Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 16 Nisan'da çağımızın en önemli keman virtüözlerinden Daniel Hope'la yirminci yüzyılın müzikal zenginliğini bir araya getiren özel bir programla müzikseverlerin karşısına çıkacak...Avrupa'nın en prestijli müzik festivallerinden biri olarak kabul edilen Sónar Istanbul, 10. yılını 10–11 Nisan tarihlerinde Zorlu PSM'de kutluyor. Bu yıl, performansların yanı sıra ücretsiz gerçekleşecek Sónar+D ile paneller, atölyeler ve konuşmalar aracılığıyla disiplinlerarası bir deneyim sunulacak.Contemporary Istanbul tarafından hayata geçirilen CI Bloom, 5. edisyonuyla 15–19 Nisan 2026 tarihleri arasında Lütfi Kırdar Rumeli Salonu'nda çağdaş sanatın en dinamik isimlerini, galerileri ve yeni nesil sanat inisiyatiflerini bir araya getiriyor.Agnes Waruguru'nun 'Yağmur Yağacak Gibi' başlıklı Türkiye'deki ilk kişisel sergisi 8 Nisan-16 Mayıs tarihleri arasında Sanatorıum'da sanatseverlerle buluşuyor. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, Bilge Tunçer'e değerlendirdi. Daha Az Göster