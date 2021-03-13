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Kayserispor - Galatasaray (CANLI YAYIN)

Kayserispor - Galatasaray maçının canlı aktarımı HTSPOR'da... Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, Kayserispor'a konuk oluyor. Son 2 maçında galip gelemeyen Aslan, Kayseri maçıyla tekrar çıkışa geçmek istiyor. Üst üste 2 galibiyet alarak düşme hattından uzaklaşan ev sahibi ise seriyi sürdürmenin peşinde

Kayserispor - Galatasaray maçı (CANLI YAYIN) - Spor Haberleri

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, Kayserispor'a konuk oluyor.

KAYSERİSPOR - GALATASARAY

STAT: Kadir Has
SAAT: 19:00
HAKEM: Halis Özkahya
YAYIN: BeIN Sports 1

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi, Emre Kılınç, Gedson, Taylan, Emre Akbaba, Falcao, Mostafa
YEDEKLER: Okan, Henry, Babel, Etebo, Linnes, Kerem, Ömer, Ozornwafor, Arda, Feghouli
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

KAYSERİSPOR: Doğan, Ramazan, Uğur, Kolovetsios, Aziz, Attamah, Muhar, Avramovski, Lennon, Pedro Henrique, İlhan Parlak
YEDEKLER: İsmail Çipe, Miguel Lopes, Emre Demir, Nurettin Korkmaz, Zoran Kvrzic, Cristian Sapunaru, Melih Okutan, Yasir Subaşı, Kevin Luckassen, Besard Sabovic

MAÇTAN NOTLAR

Ligin geride kalan bölümünde 28 maça çıkan Galatasaray, 18 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 58 puanla 29. haftayı averajla ikinci sırada tamamladı. Hes Kablo Kayserispor ise ligde oynadığı 27 karşılaşmanın 8'ini kazanırken, 7'sinde berabere kaldı ve 12'sini kaybetti. Kayseri ekibi hanesine yazdırdığı 31 puanla 29. haftayı averajla 14. sırada bitirdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç 1-1 berabere sona erdi.

SON 2 MAÇTA 5 PUAN KAYBETTİ

Süper Lig'de çıktığı son iki maçın birini kaybedip, birinde berabere kalan Galatasaray, 5 puan kaybetti. Ligin 28. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne yenilen ve 8 maçlık galibiyet serisi sona eren sarı-kırmızılı takım, geçen hafta da evinde Demir Grup Sivasspor ile berabere kaldı.

EKSİKLER

Galatasaray'da sakatlıkları süren Donk ve Emre Taşdemir'in yanı sıra Halil Dervişoğlu ile cezasını tamamlamasına rağmen Oğulcan Çağlayan kadroda yer almadı.

Galatasaray'da bir maçlık cezası biten Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed müsabakanın kadrosunda yerini alacak.

5 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da karşılaşma öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Ryan Babel, Christian Luyindama, Oghenekaro Etebo, Taylan Antalyalı ve Marcao kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 31. haftadaki Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

50. RANDEVU

İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 49 müsabakada Galatasaray 31, Kayserispor 3 galibiyet aldı, 15 maç da berabere sonuçlandı. Rekabette Galatasaray'ın toplam 109 golüne, Kayserispor 38 golle yanıt verebildi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

KAYSERİ'DEKİ MAÇLAR

Galatasaray, genelde büyük üstünlük kurduğu Kayserispor'u deplasmanda ise 24 lig maçında 11 kez yendi. Kayseri'deki sadece bir maçı ev sahibi ekip kazanırken, 12 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı. Kayserispor evinde 20, Galatasaray ise deplasmanda 37 gol attı. Kayserispor, rakibi karşısında evindeki tek galibiyeti 1973-1974 sezonundaki ilk randevuda elde etti. 21 Nisan 1974 tarihinde yapılan maçı 2-0 kazanan Kayserispor, daha sonra Galatasaray ile evinde oynadığı 23 müsabakadan 11'ini yitirdi, 12'sinde berabere kaldı.

EN FARKLI SKORLAR

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı. Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki 3 galibiyetini 2-0, 1-0 ve 2-1'lik sonuçlarla elde etti.

Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 49 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

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