HES Kablo Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, kulübün 12. ayın sonuna kadar 36 milyon TL ödemesi gerektiğini duyurdu. Tokgöz, "Bu da günlük 857 bin TL ödeme yapmamız gerektiği anlamına gelmektedir" mesajını paylaştı.

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