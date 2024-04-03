Kayserispor - Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN

Trendyol Süper Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa, Mondihome Kayserispor'a konuk oluyor.

24' Da Costa

Kırmızı kart: 37' Kartal Kayra

STAT: RHG Enertürk Enerji Stadı

HAKEM: Ömer Faruk Turtay

SAAT: 20.30

YAYIN: beIN Sports 4

KAYSERİSPOR: Onurcan, Gökhan, Attamah, Jeanvier, Hasan Ali, Bourabia, Kartal Kayra, Ali Karimi, Cardoso, Boa Morte, Duckens Nazon

YEDEKLER: Şamil, Kolovetsios, Carole, Ackah, Ramazan, Eray, Yiğit, Mane, Bahoken, Talha

KASIMPAŞA: Gianniotis, Porozo, Taylan, Yunus Emre, Yasin, Gökhan, Trazie, Hajradinovic, Fall, Ben Ouannes, Da Costa

YEDEKLER: Ali Emre, Carlos, Sadık, Sadiku, Selim, Bastien, Rochinha, Oğulcan, Sarp, Emirhan

Teknik Direktör Burak Yılmaz'ın gelişi sonrası 5 maçtır kaybetmeyen Kayserispor oynadığı son 3 maçta ise galibiyet göremedi. Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa'yı yenerek yeniden çıkışa geçmek istiyor. İç Anadolu ekibinde 6 gollü Aylton Boa Morte en büyük gol umudu olacak.

Konuk Kasımpaşa ise son olarak milli ara öncesi 7 golün çıktığı maçta evinde Galatasaray'a 4-3 mağlup olmuştu. Haftaya 5. sırada giren Sami Uğurlu'nun öğrencileri, 53 golle Fenerbahçe ve Galatasararay'ın ardından en golcü 3. takım olarak da dikkat çekiyor. Takımın gol yükünü 13 golle Aytaç Kara ve 11 golle Nuno da Costa çekiyor.