Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kayserispor - Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN - Kasımpaşa Haberleri

        Kayserispor - Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN

        Trendyol Süper Lig'de milli ara sonrası heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Kümede kalma mücadelesi veren Mondihome Kayserispor, sezonun flaş takımı Kasımapaşa'yı konuk ediyor. Ligde oynadığı son 5 maçta sadece bir kez galip gelebilen Kasımpaşa, topladığı 43 puanla 5. sırada yer alıyor. Ev sahibi Kayserispor ise 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyetle puan cetvelinde 13. sırada bulunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 19:36 Güncelleme: 03.04.2024 - 21:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mücadelede 1 gol 1 kırmızı var
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa, Mondihome Kayserispor'a konuk oluyor.

        24' Da Costa

        Kırmızı kart: 37' Kartal Kayra

        STAT: RHG Enertürk Enerji Stadı

        HAKEM: Ömer Faruk Turtay

        SAAT: 20.30

        YAYIN: beIN Sports 4

        KAYSERİSPOR: Onurcan, Gökhan, Attamah, Jeanvier, Hasan Ali, Bourabia, Kartal Kayra, Ali Karimi, Cardoso, Boa Morte, Duckens Nazon

        YEDEKLER: Şamil, Kolovetsios, Carole, Ackah, Ramazan, Eray, Yiğit, Mane, Bahoken, Talha

        KASIMPAŞA: Gianniotis, Porozo, Taylan, Yunus Emre, Yasin, Gökhan, Trazie, Hajradinovic, Fall, Ben Ouannes, Da Costa

        YEDEKLER: Ali Emre, Carlos, Sadık, Sadiku, Selim, Bastien, Rochinha, Oğulcan, Sarp, Emirhan

        MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ

        Teknik Direktör Burak Yılmaz'ın gelişi sonrası 5 maçtır kaybetmeyen Kayserispor oynadığı son 3 maçta ise galibiyet göremedi. Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa'yı yenerek yeniden çıkışa geçmek istiyor. İç Anadolu ekibinde 6 gollü Aylton Boa Morte en büyük gol umudu olacak.

        Konuk Kasımpaşa ise son olarak milli ara öncesi 7 golün çıktığı maçta evinde Galatasaray'a 4-3 mağlup olmuştu. Haftaya 5. sırada giren Sami Uğurlu'nun öğrencileri, 53 golle Fenerbahçe ve Galatasararay'ın ardından en golcü 3. takım olarak da dikkat çekiyor. Takımın gol yükünü 13 golle Aytaç Kara ve 11 golle Nuno da Costa çekiyor.

        MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ

        • Kasımpaşa'yı konuk ettiği son 10 Süper Lig maçını kaybetmeyen Kayserispor (5G 5B), taraftarı önünde bir rakibi karşısında yakaladığı en uzun yenilmezlik serisini devam ettirmeyi hedefliyor.
        • Süper Lig'de Kayserispor'a rakip olduğu son dört maçta 4 puan toplayan Kasımpaşa (1G 1B 2M) bu karşılaşmayı kazanırsa, daha önceki 10 maçta biriktirdiği puanı geride bırakacak (6 puan; 1G 3B 6M).
        • Evinde oynadığı son yedi Süper Lig maçının sadece birini kazanan Kayserispor (3B 3M), bu sezon daha önceki sekiz iç saha karşılaşmasında sadece üç kez puan kaybı yaşamıştı (5G 3B).
        • Süper Lig deplasmanlarında oynadığı son dört maçın üçünü kazanan Kasımpaşa (1M), daha önceki 12 dış saha karşılaşmasında aldığı galibiyet sayısını geride bırakmak istiyor (3G 3B 6M).
        • Süper Lig'deki son maçında Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan Kayserispor, üst üste iki mağlubiyet aldığı son dönemi Recep Uçar'ın takımın başında çıktığı son yedi karşılaşmada yaşadı (Aralık 2023-Ocak 2024).
        • Bu sezon Süper Lig'de kaybettiği 11 maçta kalesinde 34 gol gören Kasımpaşa, ligde aldığı mağlubiyetlerde ortalama en fazla gol yiyen ekip konumunda (3.1; 34 gol/11 mağlubiyet).
        • Kayserispor bu sezon evinde 1-0'ı bulduğu beş Süper Lig maçında puan kaybı yaşamadı. Kasımapaşa ise açılış golünü yediği deplasman maçlarında en fazla galibiyet alabilen ekip konumunda (2G 1B 3M).
        • Bu sezon Süper Lig'de attığı gollerin Kayserispor'dan (%25; 9/36) daha büyük kısmını kafa vuruşlarıyla kaydeden tek takım Trabzonspor (%28; 14/50). Kasımpaşa ise Gaziantep FK ile birlikte kalesinde en fazla kafa golü gören ekip konumunda (11).
        • İç sahada oynadığı son iki Süper Lig maçında da gol katkısında bulunan Duckens Nazon (1 gol & 1 asist), bu sezon Kayserispor formasıyla üç karşılaşmalık seri yakalayan ilk isim olmayı hedefliyor.
        • Bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol atan iki oyuncudan biri olan Aytaç Kara (6; Rey Manaj ile birlikte), Opta'nın bu alanda veriye sahip olduğu 2010/11'den bu yana Kasımpaşa formasıyla bir sezonda en yüksek sayıya ulaşan isim konumunda.
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Stoltenberg: ABD'nin acilen karar vermesi gerekiyor
        Stoltenberg: ABD'nin acilen karar vermesi gerekiyor
        İkinci gol geldi!
        İkinci gol geldi!
        Bakan Yerlikaya yangın anını paylaştı
        Bakan Yerlikaya yangın anını paylaştı
        Fenerbahçe'den iki tarihi karar!
        Fenerbahçe'den iki tarihi karar!
        Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek
        Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek
        Seçim sonuçlarının etkisi ne olur?
        Seçim sonuçlarının etkisi ne olur?
        Gazze'de öldürülen gönüllülerin yakınları konuştu
        Gazze'de öldürülen gönüllülerin yakınları konuştu
        29 kişinin öldüğü gece kulübü görüntülendi!
        29 kişinin öldüğü gece kulübü görüntülendi!
        Tahkim'den Oosterwolde ve İrfan Can kararı!
        Tahkim'den Oosterwolde ve İrfan Can kararı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Evinizi karasineklerden kurtarabilirsiniz!
        Evinizi karasineklerden kurtarabilirsiniz!
        Almanya tatlı vatan
        Almanya tatlı vatan
        Trabzonspor'a 6 maç saha kapatma cezası verildi
        Trabzonspor'a 6 maç saha kapatma cezası verildi
        "Hiç vazgeçmedim bu sevdadan"
        "Hiç vazgeçmedim bu sevdadan"
        Mobil haberleşme tarifesine zam
        Mobil haberleşme tarifesine zam
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        Yüzeyi otla kaplandı... 'Kızıl'ırmak!
        Yüzeyi otla kaplandı... 'Kızıl'ırmak!
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?