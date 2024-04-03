Kayserispor - Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN
Trendyol Süper Lig'de milli ara sonrası heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Kümede kalma mücadelesi veren Mondihome Kayserispor, sezonun flaş takımı Kasımapaşa'yı konuk ediyor. Ligde oynadığı son 5 maçta sadece bir kez galip gelebilen Kasımpaşa, topladığı 43 puanla 5. sırada yer alıyor. Ev sahibi Kayserispor ise 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyetle puan cetvelinde 13. sırada bulunuyor
Trendyol Süper Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa, Mondihome Kayserispor'a konuk oluyor.
24' Da Costa
Kırmızı kart: 37' Kartal Kayra
STAT: RHG Enertürk Enerji Stadı
HAKEM: Ömer Faruk Turtay
SAAT: 20.30
YAYIN: beIN Sports 4
KAYSERİSPOR: Onurcan, Gökhan, Attamah, Jeanvier, Hasan Ali, Bourabia, Kartal Kayra, Ali Karimi, Cardoso, Boa Morte, Duckens Nazon
YEDEKLER: Şamil, Kolovetsios, Carole, Ackah, Ramazan, Eray, Yiğit, Mane, Bahoken, Talha
KASIMPAŞA: Gianniotis, Porozo, Taylan, Yunus Emre, Yasin, Gökhan, Trazie, Hajradinovic, Fall, Ben Ouannes, Da Costa
YEDEKLER: Ali Emre, Carlos, Sadık, Sadiku, Selim, Bastien, Rochinha, Oğulcan, Sarp, EmirhanMAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ
Teknik Direktör Burak Yılmaz'ın gelişi sonrası 5 maçtır kaybetmeyen Kayserispor oynadığı son 3 maçta ise galibiyet göremedi. Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa'yı yenerek yeniden çıkışa geçmek istiyor. İç Anadolu ekibinde 6 gollü Aylton Boa Morte en büyük gol umudu olacak.
Konuk Kasımpaşa ise son olarak milli ara öncesi 7 golün çıktığı maçta evinde Galatasaray'a 4-3 mağlup olmuştu. Haftaya 5. sırada giren Sami Uğurlu'nun öğrencileri, 53 golle Fenerbahçe ve Galatasararay'ın ardından en golcü 3. takım olarak da dikkat çekiyor. Takımın gol yükünü 13 golle Aytaç Kara ve 11 golle Nuno da Costa çekiyor.