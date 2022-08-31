Kaza sonrası darp! Hastanede bıçaklama! 0:00 / 0:00

İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, geçtiğimiz cumartesi günü Gündoğdu Mahallesi’nde, daha önce dünür olan ve yaşanan anlaşmazlık nedeniyle husumet oluşan iki aileden M.D., içinde T.G.’nin olduğu araca pompalı tüfekle ateş açtı. Araçta yaralanan T.G. Manavgat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. M.D.'yi ise jandarma ekipleri gözaltına aldı.

ÖNCE KAZADA DARP EDİLDİLER İHA'da yer alan habere göre bugünse Kumköy Turizm Merkezi’nde Şafak D., Meral D. ve Çiğdem K.’nın içinde bulunduğu otomobil maddi hasarlı trafik kazasına karıştı. Kaza sonrası taraflar arasında çıkan kavgada, Şafak D., Meral D. ve Çiğdem K. yaralandı. Yaralılar, sevk edilen ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi’ne getirildi.

HASTANEDE 3 KİŞİYİ YARALADILAR Bu sırada daha önce yaralanan kardeşini ziyarete gelen N.G., husumetli olan ailenin yaralı üyelerinin hastaneye geldiğini öğrendi. Acil servise inen N.G., yanında bulundurduğu bıçakla önce tomografi bölümünde film çektirmek için sıra bekleyen Çiğdem K.’yi, ardından farklı bölümlerde bekleyen Şafak D. ile Meral D’yi bıçaklayarak yaraladı.