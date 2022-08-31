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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Antalya’da kaza sonrası darp! Hastanede bıçaklama! - Güncel haberler
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Kaza sonrası darp! Hastanede bıçaklama!

Antalya’da, maddi hasarlı trafik kazasına karışıp çıkan kavgada darp edilen 3 kişi, kaldırıldıkları hastanede, daha önceden silahlı saldırıda yaralayıp aralarında husumet oluşan aileden bir kadın tarafından bıçaklandı. Kavgayı ayırmaya çalışan bir jandarma görevlisi de bıçakla hafif yaralandığı olayda, şüpheli kadın ile eşi kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı

Son dakika haberi: Antalya’da kaza sonrası darp! Hastanede bıçaklama! - Güncel haberler
Kaza sonrası darp! Hastanede bıçaklama!
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İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, geçtiğimiz cumartesi günü Gündoğdu Mahallesi’nde, daha önce dünür olan ve yaşanan anlaşmazlık nedeniyle husumet oluşan iki aileden M.D., içinde T.G.’nin olduğu araca pompalı tüfekle ateş açtı. Araçta yaralanan T.G. Manavgat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. M.D.'yi ise jandarma ekipleri gözaltına aldı.

ÖNCE KAZADA DARP EDİLDİLER

İHA'da yer alan habere göre bugünse Kumköy Turizm Merkezi’nde Şafak D., Meral D. ve Çiğdem K.’nın içinde bulunduğu otomobil maddi hasarlı trafik kazasına karıştı. Kaza sonrası taraflar arasında çıkan kavgada, Şafak D., Meral D. ve Çiğdem K. yaralandı. Yaralılar, sevk edilen ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi’ne getirildi.

HASTANEDE 3 KİŞİYİ YARALADILAR

Bu sırada daha önce yaralanan kardeşini ziyarete gelen N.G., husumetli olan ailenin yaralı üyelerinin hastaneye geldiğini öğrendi. Acil servise inen N.G., yanında bulundurduğu bıçakla önce tomografi bölümünde film çektirmek için sıra bekleyen Çiğdem K.’yi, ardından farklı bölümlerde bekleyen Şafak D. ile Meral D’yi bıçaklayarak yaraladı.

BİR YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Kavgayı ayırmaya çalışan bir jandarma görevlisi de bu sırada tarafları ayırmaya çalışan jandarma görevlisi de bacağından hafif yaralandı. Şüphelilerden N.G. ve eşi U.G. olay yerinden kaçarken, yaralanan Çiğdem K.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası çalışma başlatan Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipler, yaklaşık 1 saat sonra şüpheli N.G. ve eşi U.G’yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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