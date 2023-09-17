Türkiye Bulgaristan Voleybol Milli Maçı kaç kaç bitti? Türkiye Bulgaristan Voleybol Milli Maçı sonucu
Filenin Sultanları 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu ikinci maçı kapsamında Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. Saat 07.00'de başlayan karşılaşmanın sonucu merak ediliyor. İşte Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı skoru...
Türkiye Bulgaristan Voleybol Milli Maçı sona erdi. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu ikinci maçı kapsamında Filenin Sultanları saat 07.00'de Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. Maçın ardından skor bilgisi merak ediliyor.Türkiye Bulgaristan Voleybol Milli Maçı kaç kaç bitti? İşte Türkiye Bulgaristan Voleybol Milli Maçı sonucu
TÜRKİYE - BULGARİSTAN VOLEYBOL MAÇ SONUCU
2024 Paris Olimpiyat Oyunları ikinci maçına çıkan Filenin Sultanları rakibi Bulgaristan'ı 3-0 yendi.
FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2023
19 Eylül: 07.00 Türkiye-Peru
20 Eylül: 07.00 Türkiye-Arjantin
22 Eylül: 10.00 Türkiye-Brezilya
23 Eylül: 13.30 Türkiye-Japonya
24 Eylül: 10.00 Türkiye-Belçika