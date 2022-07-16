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Haberler Yaşam Sayısal Loto Kazandıran numaralar belli oldu! Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı: 16 Temmuz 2022! Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama sayfası
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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı: 16 Temmuz 2022! Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto 16 Temmuz 2022 sonuçları Cumartesi akşamı 21.30'da belli oldu. Sayısal Loto'da büyük ikramiyeyi kazanmak için şansını deneyen binlerce kişi Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını merak ediyor. İşte 16 Temmuz 2022 Çılgın Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı...

Kazandıran numaralar belli oldu! Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı: 16 Temmuz 2022! Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama sayfası

Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı bu akşam da devam etti. Çılgın Sayısal Loto her hafta Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi günleri olmak üzere üç kez gerçekleştiriliyor. İşte noter huzurunda gerçekleştirilen 16 Temmuz 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 16 TEMMUZ 2022

10 - 17 - 26 - 29 - 75 - 80 + 32 (Joker) + 90 (Süperstar)

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

SÜPERSTAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

  • Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
  • Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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