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beIN Trio yorumcuları, Galatasaray - İstanbulspor maçı kararlarını masaya yatırdı

Galatasaray, Dünya Kupası arasından 2-1'lik İstanbulspor galibiyetiyle dönüp liderliğe otururken İstanbulspor cephesinde kırmızı kart itirazı vardı. 50. dakikada Kazımcan ile Topalli arasındaki pozsiyonda hakemin kararı sarı kart olurken beIN SPORTS yorumcuları, hakem Abdulkadir Bitigen'in kararlarını masaya yatırdı

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  • Kazımcan Karataş'ın pozisyonu sarı kart mı kırmızı kart mı? beIN Trio yorumcuları, Galatasaray - İstanbulspor maçı kararlarını masaya yatırdı

    beIN Trio yorumcuları, Galatasaray ile İstanbulspor arasındaki müsabakanın hakemi Abdulkadir Bitigen'in performansını değerlendirdi.

     
  • Kazımcan Karataş'ın pozisyonu sarı kart mı kırmızı kart mı? beIN Trio yorumcuları, Galatasaray - İstanbulspor maçı kararlarını masaya yatırdı

    12. DAKİKADA PENALTI VAR MI?

    SORU: "12. dakikada Kerem'e müdahalede penaltı var mı?"

    Lale Orta: Ceza sahasında topa müdahala var, penaltı yok.

    Deniz Çoban: Penaltı olmaz.

    Bülent Yıldırım: Pozisyon temiz.
  • Kazımcan Karataş'ın pozisyonu sarı kart mı kırmızı kart mı? beIN Trio yorumcuları, Galatasaray - İstanbulspor maçı kararlarını masaya yatırdı

    SARI OLMALI MIYDI?

    SORU: "18. dakikada Rroca'nın Midtsjö'ye faulünde kart gerekir mi?"

    Lale Orta: Hakemin kararı doğru, kart bence gereksiz.

    Deniz Çoban: Kart olmalıydı.

    Bülent Yıldırım: Normal faulün üstü, sarı kart daha doğru olurdu.

     
  • Kazımcan Karataş'ın pozisyonu sarı kart mı kırmızı kart mı? beIN Trio yorumcuları, Galatasaray - İstanbulspor maçı kararlarını masaya yatırdı

    SARI DOĞRU MU?

    SORU: "31. dakikada Duhan'ın Midtsjö'ye faulunda kart doğru mu?"

    Lale Orta: Doğru.

    Deniz Çoban: Doğru kart.

    Bülent Yıldırım: Kart doğru.

     
  • Kazımcan Karataş'ın pozisyonu sarı kart mı kırmızı kart mı? beIN Trio yorumcuları, Galatasaray - İstanbulspor maçı kararlarını masaya yatırdı

    KAZIMCAN'IN MÜDAHALESİ KIRMIZI KART MI?

    SORU: "50. dakikada Kazımcan'ın Topalli'ye faulünde sarı kart doğru mu, kırmızı olur muydu?"

    Deniz Çoban: Kırmızı kart çıksa, daha doğru olurdu. VAR hakemi, ayak zeminden geliyor diye karışmamış olabilir.
  • Kazımcan Karataş'ın pozisyonu sarı kart mı kırmızı kart mı? beIN Trio yorumcuları, Galatasaray - İstanbulspor maçı kararlarını masaya yatırdı

    Lale Orta: Kazımcan'ın niyeti topa dokunmak. Sınırda pozisyon. O yüzden VAR karışmadı. Sarı kart doğru.

    Bülent Yıldırım: Kazımcan'ın niyeti Topalli'ye vurmak değil. Ayak üç cm yukarıda olsa, kırmızı derdim. Sınırda bir pozisyon. Sarı yeterli.
  • Kazımcan Karataş'ın pozisyonu sarı kart mı kırmızı kart mı? beIN Trio yorumcuları, Galatasaray - İstanbulspor maçı kararlarını masaya yatırdı

    MERTENS'İN KARTI

    SORU: "Mertens'in elle müdahalesinde sarı kart doğru mu?"

    Lale Orta: Doğru kart.

    Deniz Çoban: Net doğru bir kart.

    Bülent Yıldırım: Gol bölgesinde elle müdahale, sarı kart da doğru.
  • Kazımcan Karataş'ın pozisyonu sarı kart mı kırmızı kart mı? beIN Trio yorumcuları, Galatasaray - İstanbulspor maçı kararlarını masaya yatırdı

    74'TE PENALTI VAR MI?

    SORU: "74. dakikada Boey'in Ethemi'ye müdahalesi var mı, penaltı gerekir mi?"

    Deniz Çoban: Omuz omuza pozisyon, penaltı yok.

    Lale Orta: Penaltı söz konusu değil.

    Bülent Yıldırım: Ethemi omuz omuza müdahalede pozisyonunu kaybedince penaltı almayı deniyor. Penaltı yok.

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