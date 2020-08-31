KDV'yi özel okullara kaptırmayın

Rahim Ak rak@cyh.com.tr

Salgın nedeniyle ailelerin geliri düşünce veliler çocuklarını özel okullara kayıt yaptırmakta tereddüt etmeye başladı. Bunu gören ekonomi yönetimi ise özel okullara destek olmaya karar verdi. Resmi Gazete'de yer alan düzenlemeyle üniversiteler, özel eğitim kurumları, etüd merkezi adı altında faaliyet gösteren derslikler de dahil halihazırda yüzde 8 KDV oranına tabi eğitim ve öğretim hizmetindeki KDV yüzde 1’e indirildi. İndirim kararı 1 Eylül 2020 ile 30 Haziran 2021 tarihleri arasında geçerli olacak. Karar özel üniversiteler için de geçerli olacak.

ANLAŞMA YAPMADIYSANIZ SORUN YOK

Ancak eğer haklarımız bilmezsek okulların kayıt politikaları farklı olduğu için bazı okullarda KDV indirimi veli için değil okul için bir avantaj yaratabilecek. Bu nedenle velilerin dikkatli olması gerekiyor. Bazı okullar bir önceki sezondan kayıtlarını tamamladı. Yani bu yılki eğitim öğretim sezonu için geçen yıldan kayıtlar bitti. Bazı veliler eğitim ücretini bile ödemiş durumda. Bazı veliler taksitler halinde hala ödeme yapıyor. Hak kaybına uğramamak içinse dikkat etmemiz gerekenler var. Öncelikle indirim 2020-2021 eğitim öğretim sezonu için geçerli. Eğer çocuğunuzu bu sezon özel okula gönderecekseniz ve henüz anlaşma yapıp eğitim ücretini ödemediyseniz sorun yok. Zaten özel okul KDV'yi siz anlaşma yaptığınızda yüzde 8 değil yüzde 1'den kesecek. Sizin yüzde 7'lik kazancınız olacak.

ÖDEME SORUN DEĞİL FATURAYA BAKIN

Ancak eğer anlaşmayı yapıp bir de ödeme yaptıysanız durum değişiyor. Eğer eğitim fiyatında anlaşmış ve henüz ödemeyi yapmamışsanız okuldan anlaşma yaptığınız fiyat üzerinden yüzde 7 indirim isteyin. Çünkü bu sizin hakkınız. Ödemeyi yapmış olsanız bile eğer fatura kesilip tarafınıza gönderilmemiş veya verilmemişse yüzde 7'lik farkı yine alın. Burada kritik nokta fatura kesilmiş olması. Eğer parayı ödemiş ve faturanızı almışsanız bu indirimden maalesef yararlanamayacaksınız. Diğer her durumda kısmi veya tam olarak indirim size yansımak zorunda.

TAKSİTLE ÖDEMELERDE EYLÜLDEN SONRA YÜZDE

Başka bir durum da bazı okulların taksitle ücret alması nedeniyle faturaları da aylık taksitler halinde kesiyor olması. Bu durumda da siz ödeme yaptıkça veya kredi kartınızdan para çekildikçe fatura kesildiği için eğer şimdiye kadar ödeme yapıp fatura aldıysanız yaptığınız ödeme ve aldığınız faturaların geçmiş aylara denk gelen kısımlarını yüzde 8 KDV oranından ödemiş oldunuz ancak bundan sonraki taksitlere KDV yüzde 1 olacak. Diğer yandan şunu göz önüne almak gerekiyor, bir çok okulda anlaşmalar ve ödemeler henüz yeni yapılıyor. Bu nedenle ödemeyi yaptığınız veya anlaşma sağladığınız okuldan yüzde 7'lik indirimi yapmasını istemeyi unutmayın.