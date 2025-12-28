Habertürk
        Keçiörengücü: 3 - Ümraniyespor: 1 | MAÇ SONUCU

        Keçiörengücü: 3 - Ümraniyespor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Keçiörengücü, sahasında Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti.

        Giriş: 28.12.2025 - 16:01 Güncelleme: 28.12.2025 - 16:01
        Keçiörengücü üç puanı üç golle aldı!
        Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Keçiörengücü ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Aktepe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Keçiörengücü, 3-1'lik skorla kazandı.

        Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri, 21. dakikada Junior Fernandes, 45. dakikada Wellington ve 60. dakikada Okwuchukwu Ezeh kaydetti.

        Ümraniyespor'un tek golünü ise 76. dakikada Engjell Hoti attı.

        Bu sonucun ardından Keçiörengücü, puanını 26'ya yükseltti. Ümraniyespor, 21 puanda kaldı.

        1.Lig'in bir sonraki maçında Keçiörengücü, Hatayspor'u ağırlayacak. Ümraniyespor, Manisa FK deplasmanına gidecek.

        Stat: Aktepe

        Hakemler: Berkay Erdemir, Muhammet Ali Doğan, Mehmet Ali Vardar

        Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut (Dk. 84 Hakan Bilgiç), Wellington, Oğuzcan Çalışkan, Ali Dere, İbrahim Akdağ (Dk. 90+1 Erkam Develi), İshak Karaoğul, Ezeh (Dk. 84 Süleyman Luş), Fernandes (Dk. 74 Halil Can Ayan), Roshi (Dk. 90+1 Haqi Osman), Diouf

        Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Burak Öksüz, Glumac, Ali Turap Bülbül (Dk. 66 Emre Kaplan), Serkan Göksu (Dk. 46 Hoti), Dokanovic, Bardhi (Dk. 84 Atalay Babacan), Talha Bartu Özdemir (Dk. 46 Barış Ekincier), Benny, Batuhan Çelik (Dk. 66 Kosoko),

        Goller: Dk. 22 Fernandes, Dk. 45 Wellington, Dk. 60 Ezeh (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 76 Hoti (Eminevim Ümraniyespor)

        Sarı kartlar: Dk. 28 Ali Dere, Dk. 37 İbrahim Akdağ, Dk. 72 Diouf (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 56 Ali Turap Bülbül (Eminevim Ümraniyespor)

        Hakkari'nin bir ilçesinde dondurucu soğuk, diğerinde bahar havası

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dondurucu soğuk etkili olurken, yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Şemdinli ilçesinin Konur köyünde bahar havası yaşanıyor.

