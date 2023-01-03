Kediler neden insanları yalar? İşte sizi eğlendirecek 3 teori

KİŞİYE GÜVENDİKLERİNİ GÖSTERİYORLAR

İlk teori; kedilerin bu yolla karşı tarafa güvendiğini ya da en azından karşı tarafı bir rakip gibi görmediğini savunuyor.

25 yılı aşkın deneyimiyle hayvan psikolojisi uzmanı David Sands, konuyu şöyle değerlendiriyor: "Bir kedi; çok küçük, kör ve sağır bir yavru kediyken annesinden yalamayı öğrenir.

Yetişkin kediler yalnızca güvendikleri ve rekabet halinde olmadıkları diğer kedileri yalarlar ve bu güven verici bakım davranışı bir insana aktarılabilir."