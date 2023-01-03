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Kediler neden insanları yalar? İşte sizi eğlendirecek 3 teori

Kediniz sizi yaladığında bunu sevgiyle ilişkilendiriyor olabilirsiniz lakin hayvan psikolojisi uzmanı David Sands, buna çok farklı bir yorum getiriyor. Hayır, kediniz sizi sevdiği için yalamıyor. Sebep düşündüğünüzden biraz farklı...

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  • Kediler neden insanları yalar? İşte sizi eğlendirecek 3 teori

    Kediler, bir o kadar sevimli ama bir o kadar da zor hayvanlar. Hâlâ bile birçok hareketi neden yaptıklarını bilmiyoruz. Bu haberde, bunlardan bir tanesini ele alacağız; kediler neden insanları yalar? Bu konuda üç farklı teori var. 
  • Kediler neden insanları yalar? İşte sizi eğlendirecek 3 teori

    KİŞİYE GÜVENDİKLERİNİ GÖSTERİYORLAR

    İlk teori; kedilerin bu yolla karşı tarafa güvendiğini ya da en azından karşı tarafı bir rakip gibi görmediğini savunuyor.

    25 yılı aşkın deneyimiyle hayvan psikolojisi uzmanı David Sands, konuyu şöyle değerlendiriyor: "Bir kedi; çok küçük, kör ve sağır bir yavru kediyken annesinden yalamayı öğrenir. 

    Yetişkin kediler yalnızca güvendikleri ve rekabet halinde olmadıkları diğer kedileri yalarlar ve bu güven verici bakım davranışı bir insana aktarılabilir."
  • Kediler neden insanları yalar? İşte sizi eğlendirecek 3 teori

    KİŞİDEN GELEN KOKULARI KONTROL EDİYORLAR

    Bu fikir ise kedilerin, yaladığı kişiyi kontrol ettiğini ileri sürüyor. Dr. Sans olabilecek tek açıklama olarak şunu öne sürüyor: "Elinizde tuz, nemlendirici veya az önce yediğiniz herhangi bir şey olabilir. Kediler için tüm bunlar ilginç kokulardır ve yalamak onların bunu kontrol etmesini sağlar."
  • Kediler neden insanları yalar? İşte sizi eğlendirecek 3 teori

    KİŞİYİ İŞARETLİYORLAR

    Dr. Sands, kedilerin en sevdiği kokunun kendi kokuları olduğunu söylüyor. Doktora göre; bir kediyi sevdikten sonra sizi yalamasının sebebi tamamen karşı tarafın kokusundan kurtulmak.

    Ayrıca, Dr. Sands bunun kediler için bir işaretleme şekli olduğunu da belirtiyor. Görünüşe göre; kediler, bu şekilde "ben buna sahibim" diyor.

    Kaynak: Science Focus

 

Haberi Hazırlayan : Basak Kanik
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