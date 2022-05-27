Kedilerde İç Parazit Neden Olur, Nasıl Geçer? - Kedilerde İç Parazit Belirtileri, Tedavisi ve Aşısı

Kedilerde iç parazit belirtileri 0:00 / 0:00

Kedilerde parazitler kendilerini farklı şekillerde göstermektedir. Dış parazitler deri üzerindeki belirtiler ile kendini belli ederken iç parazitler ise iç organlara yapışır. Bu yüzden iç parazitler hakkında kedi sahiplerinin bilgi sahibi olması büyük önem taşır. Peki, iç parazitlerin kediler üzerindeki olumsuz etkileri nelerdir? ve tedavisi nasıl yapılmalıdır?

Kedilerde İç Parazit Neden Olur?

Hem sokak kedileri hem de ev kedileri yaşamlarının bir döneminde iç parazitlere maruz kalabilir. İç parazitlerin pek çok nedeni vardır. Bunlardan biri anne sütüdür. Genel olarak iç parazitler yavru kedilere anne sütünü emdiği sırada geçer. Yetişkin kedilerde ise, kedinin tükettiği yiyeceklerde bulunan solucan yumurtaları ya da solucanlar aracılığıyla geçer.

Kedilerde İç Parazit Nasıl Geçer?

Kedilerde iç parazit tedavisi kedi sahipleri tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında yer alır. Kedilerde iç parazit olduğu tespit edildikten sonra veteriner kontrolünde ilaç kullanımına başlanılmalıdır. Bu noktada ilk aşamada oral yol ile kullanılan ilaçlar ile parazitlerin ölmesi sağlanır. Bu ağız yoluyla alınan ilaçlar şurup, macun ya da tablet şeklinde kedilerde kullanılabilir. Eğer iç parazit ilerlemiş ve kedide kan kaybına sebebiyet vermiş ise kediye kan nakli yapılması da aksatılmamalıdır.

İç Parazit Kediyi Öldürür Mü?

İç parazit kediyi öldürür mü sorusu değişkenlik gösterir. Eğer iç parazit yavru kedide meydana geldiyse bu ölümcül olabilir. Çünkü yavru kedilerin bağışıklık sistemleri çok daha zayıf ve savunmasız olur. Yetişkin kedilerde ise ölüm ihtimali oldukça düşük seyreder. Düzenli ve hızlı bir şekilde uygun tedaviler yapıldıktan kısa süre sonra kedi sağlığına kavuşabilir.

Kedilerde İç Parazit Belirtileri

Kedilerde iç parazit belirtileri aşağıdaki şekillerde kendini gösterir:

Kedide iştah artışı meydana gelir.

Anoreksiya başlangıcı kendini gösterir.

Kedi anüsünün ve çevresinin temizlenmesinde daha sık davranış gösterir.

Kedinin dışkısında kan görülmeye başlar.

İshal, kusma ve öksürük belirtiler arasında yer alır.

Nefes alma sırasında hırıltı çıkar.

Kediler daha zor nefes alıp vermeye başlar.

Kalp atışı yavaşlar

Tüylerin parlaklığı azalır ve matlaşma oluşur.

Karın bölgesi şişer.

Halsizlik olur.

Kedilerde İç Parazit Aşısı

Kedilerde iç parazit aşısı tercih edilen tedavi yöntemlerinden biridir. İç parazit aşıları sadece hastalık meydana geldikten sonra değil hastalık olmadan önce de koruma amaçlı yapılabilir. Bu yüzden kedilerde iç parazit aşısı ne zaman yapılmalı? Sorusu kedi sahipleri tarafından merak edilir. Kedilere uygulanana parazit aşısı kedinin yaşına göre değişiklik gösterir. Yavru kediler için 6 ya da 8 haftanın dolması beklenmelidir. Bu tarihlerden önce parazit aşısının yapılması doğru değildir. 1 yaşını geçen kedilerde ise iç parazit aşısı yılda 4 kere olmak üzere 3 ayda bir kere yapılmalıdır. Yavru kedilerin de ilk aşısının ardından 1 yaşına ulaşması ile iç parazit aşısı tekrar edilmeli ve 3 aylık periyotlar ile yenilenmelidir. Bu aşı ile kedilerin iç parazit oluşumuna karşı koruma altına alması sağlanır.