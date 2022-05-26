Kedilerde Mantar Enfeksiyonu Neden Olur, Nasıl Geçer? - Kedilerde Mantar Belirtileri ve Tedavisi

Kedilerde mantar enfeksiyonu belirtileri 0:00 / 0:00

Evlerimizin eşe kaynağı olan, sevimlilikleri ile hayatımıza eşlik eden kedilerin en çok karşılaştığı hastalık mantar enfeksiyonudur. Mantar enfeksiyonu her yaştan kediye bulaşabildiği gibi ırk ayrımı da göstermez. Sokak kedisinden cins kedilere kadar tüm kedilerde mantar enfeksiyonu görülebilir. Sizler için hazırladığımız yazımızda kedilerde mantar enfeksiyonu hakkında merak edilen tüm detayları bir araya getirdik.

Kedilerde Mantar Enfeksiyonu Neden Olur?

Kedilerde mantar enfeksiyonuna sebep olan pek çok etken bulunur. Bunlardan en yaygın olanları arasında kedilerde meydana gelen açık yaralardır. Açık yaralar enfeksiyon kapmaya meyilli olduğu için burada oluşan mantar virüsleri hızlı bir şekilde vücuda giriş yapar. Bu mantar enfeksiyonunun bulaştığı yer ise kedinin dışkısı olabilir. Toprağa dışkısını yapan bir kedi topraktan mantar ile temas alabilir.

Kedilerde Mantar Nasıl Geçer?

Kedilerde meydana gelen mantar enfeksiyonları için genel olarak kullanılan tedavi yöntemi arasında merhemler, antifungal kremler ve ağız yolu ile alınan ilaçlar yer alır. Mantar enfeksiyonu kapsamında mayadan dolayı meydana gelen bir deri enfeksiyonu da oluşmuş ise burada mantar banyosu denilen bir tedavi yöntemi kullanılır. Kedilerde mantar tedavisi yapılırken kedi sahipleri de oldukça dikkatli davranmalıdır. Bu mantar enfeksiyonu insanlara da bulabilir. Bu süreçte kedilere tedavi yapılırken kedi sahipleri de mayadan dolayı medyana gelen enfeksiyonların tedavisinde kullanılan özel şampuanlar ile yıkanmalıdır. Bunun yanı sıra eğer bu tedavi yöntemleri işe yaramaz ise bu mantara bağlı farklı hastalıklarda meydana gelir. Uzun süre tedavisi yapılmayan mantar enfeksiyonu kedilerin derisinde kiste ve acılara sebep verebildiği için tedavisinin aksatılmamasına özen gösterilmelidir.

Kedilerde Mantar Belirtileri

Mantar enfeksiyonu kapan kedilerde bazı belirtiler ortaya çıkmaktadır. Eğer kedilerde aşağıda yer alan belirtiler meydana gelirse veterinere götürülmeli ya da evde hızlı bir şekilde tedavi edilmelidir.

Ciltte kızarıklık meydana gelir. Kedinin burun ve göz çevresinde kızarıklar görülürken karın bölgesinde daha fazla görülebilir.

Tüy dökümünde artış yaşanır.

Kedilerin derisinde pul pul dökülmeler meydana gelir.

Mantardan kaynaklı kötü koku oluşur.

Kedide halsizlik görülür.

Kaşıntı başlar.

Kedilerde Mantar Enfeksiyonu İçin Aşı Gerekli Mi?

Kedilerde mantar enfeksiyonu meydana geldiğinde ilk olarak mantar banyosu, merhemler ve antifugal içerikli kremler kullanılır. Eğer mantar enfeksiyonu geç fark edilmiş ve ilerleme olduysa burada veterinerler mantar enfeksiyonu için aşı yapmayı da tercih edebilir. Ancak genel olarak ilk dönemde fark edilen mantar enfeksiyonunda kremler ve ağız yoluyla alınan ilaçlar ile tedavi tercih edilmektedir.

Kedilere Mantar Nereden Bulaşır?

Kedilere mantar enfeksiyonu genel olarak topraktan dışkı yolu ile bulaşır. Kişiler genel olarak sokak kedilerinde bakımsızlıktan dolayı ortaya çıkan bir hastalık olarak kabul etse de evde beslenen kedilerde de mantar enfeksiyonu sıklıkla görülebilir. Mantarlar kedilerin soluması ile vücutlarına girebildiği gibi ciltlerinde meydana gelen açık yaralar üzerinden de vücuda girebilir.