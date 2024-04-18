Eğer minik dostunuz yavruysa işiniz daha kolay! Yavru kediniz hayatı keşfettiği anda tırmalama tahtasıyla tanışır ve bunu öğrenirse zaten ondan sonra başka bir yere gitmesi çok zor. Peki ne yapacağız? Kediniz içgüdüsel olarak eşyalarınızı tırmalamaya gittiğinde sakince, ona asla bağırmadan (kediler bağırmaktan anlamaz) onu tırmaladığı şeyden alarak tırmalama tahtasına götürmelisiniz. Bunu bir kere iki kere değil, kediniz kendiliğinden tırmalama tahtasına gitmeye alışana kadar yapmalısınız!