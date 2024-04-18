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        Haberler Yaşam Mobilyalarınızı kedinizden korumak mümkün! Kedilerin koltukları, halıları ve perdeleri tırmalamaması için ipuçları

        Kedilerin koltukları, halıları ve perdeleri tırmalamaması için ipuçları

        Pek çoğumuz evimizde kucağımıza yatıp mırıldanacak bir minik dostumuz olsun istiyoruz ama mobilyalarımızı tırmalar diye korkup vazgeçiyoruz... Peki size halılarınızı, koltuklarınızı ya da perdelerinizi kedilerinizden korumanın mümkün olduğunu söylesek?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2024 - 20:00 Güncelleme: 18.04.2024 - 01:15
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        Kedili evlerin hemen hepsinde rastlanacak bir sahne var: Tiftiklenmiş bir halı, yırtılmış perdeler ya da ipleri çıkmış koltuklar... Kedi bakan ya da bakmayan hemen herkesin en büyük çekincesi kedilerin sürekli bir yerleri tırmalaması... Gelin, kedinizin mobilyalarınızı tırmalamasına engel olmanın yollarına beraber bakalım!

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        Her şeyden önce bilmeniz gereken şey, bu yazı kedilerin tırmalamasını ortadan kaldıracak yöntemler söyleyen bir yazı değil. Çünkü bu mümkün değil! Kötü haber: Kediler tırmalar, ne yaparsanız yapın buna engel olamazsınız, tırmalamak onların doğasında var! Ama onlara neyi tırmalayacağını öğretebilirsiniz...

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        Kediler oldukça esnek ve kıvrak hayvanlardır. Hatta öyle ki sosyal medya "Kediler sıvıdır" akımı kapsamında paylaşılmış kedilerin dar yerlere girip çıktığı onlarca video ile dolu! Kediler, esnemek için tırnaklarını sağlam bir yere geçirip boylu boynca gerinmeyi sever. Ayrıca tırnaklarını törpülemeyi de... İçgüdüsel olarak bir yerleri tırmalama ihtiyacı olan kediler doğada bunu ağaçları tırmalayarak giderirler. Evdeki dostlarımızın bir şeyleri tırmalamak istemesi şimdi daha anlaşılır oldu sanırım...

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        ONA TIRMALANACAK YERLER VERİN...

        Evet, kediler tırmalar ve bu engellenemez. Bu yüzden evdeki dostunuz için yapacağınız ilk şey eve bir tırmalama tahtası almak olacaktır. Evinize kedilerinizin tırmalayacağı bir ağaç sokamayacağınız için düz bir levha ya da uzun sütunlar şeklinde satılan tırmalama tahtaları iş görür.

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        "Tırmalama tahtası aldık ama kedimiz yine de onu değil mobilyalarımızı tırmalıyor" diyenleriniz var, biliyoruz. İşte tam olarak burada sizin göreviniz devreye giriyor... Öncelikle, kedileri eğitmek köpekleri eğitmek kadar kolay değil bu yüzden çok fazla sabırlı olmanız ve çok emek harcamanız gerekecek. Tırmalama tahtasını alıp evin bir kenarına koymanız işe yaramaz, kedinize onu öğretmeniz gerekiyor.

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        Eğer minik dostunuz yavruysa işiniz daha kolay! Yavru kediniz hayatı keşfettiği anda tırmalama tahtasıyla tanışır ve bunu öğrenirse zaten ondan sonra başka bir yere gitmesi çok zor. Peki ne yapacağız? Kediniz içgüdüsel olarak eşyalarınızı tırmalamaya gittiğinde sakince, ona asla bağırmadan (kediler bağırmaktan anlamaz) onu tırmaladığı şeyden alarak tırmalama tahtasına götürmelisiniz. Bunu bir kere iki kere değil, kediniz kendiliğinden tırmalama tahtasına gitmeye alışana kadar yapmalısınız!

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        SABIRLI OLUN VE PES ETMEYİN

        Sabırlı olmak gerekiyor derken kastettiğimiz tam olarak buydu çünkü kediler siz onu defalarca tırmalama tahtasına koysanız da dönüp koltuğunuza gidebilir. Bir kez bile görmezden gelmemeli, her seferinde tırmalama tahtasına götürmelisiniz. Bir kez bile onu görüp tırmalama tahtasına koymazsanız bu kuralı esnetebileceğini düşünür. Bu konuda kararlı olmalısınız.

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        Kedileri mobilyanızdan uzak tutmak için deneyebileceğiniz bazı yöntemler de var. Kediniz sık sık koltuklarınıza gidiyorsa o koltuğa uzandığı anda koltuğa limon kolonyası sıkabilirsiniz. Kediler kolonyadan en önemlisi limon kolonyasından pek hoşlanmaz. Kokudan hoşlanmayıp koltuktan uzaklaşacaktır.

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        PÜSKÜRTME YÖNTEMİ

        Kedileri koltuktan vazgeçirmek için deneyeceğiniz diğer yöntem yaptığı şeyi yapmasını istemediğini ona anlatmak. Kulağa karmaşık hatta inanılmaz geliyor farkındayız! Bu 'anlatma' işi elbette bağırarak ve ceza vererek değil. Canını yakacak bir yöntemle asla değil! Fısfıslı bir şişeye biraz su doldurup kediniz koltuğa gidince ona hafif su püskürtmeyi deneyin. Kediler sudan da hoşlanmaz ve su püskürtmek onların canını yakmayacağı için etkili bir vazgeçirme yöntemi olabilir.

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        ÖDÜL YÖNTEMİ

        Bir de ödül yöntemini deneyelim... Kedinizi tırmalama tahtasına götürdünüz ve tırmaladı mı? Hemen minik dostunuza bir ödül maması verin. Çok sevdiği bir atıştırmalık ya da malt olabilir! Yeter ki onu tırmalama tahtasına gitmeye teşvik edecek bir şey olsun.

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        ÖZETLEYELİM...

        Kedinize tırmalayacağı bir şey gösterin

        Onu tırmalayacağı alana ödüllerle alıştırın

        Tırmalamaması gereken yerleri öğrenmesi için püskürtme yöntemini deneyin!

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