HABERTURK.COM

Kefal balığı, dünya genelinde tatlı ve tuzlu sularda yaşayan yaygın bir balık türüdür. Hem lezzetli eti hem de besleyici değeri nedeniyle tüketimi tercih edilen kefal balığı, aynı zamanda ticari balıkçılık için önemli bir türdür. Aynı zamanda kefal kıyıdan da kolaylıkla ulaşılabilen bir balık türü olduğu için balıkçılığa yeni başlayanlar için de en fazla avcılığı yapılan bir balık çeşididir. Peki bu kadar yaygın bir balık olan kefal hakkında ne kadar bilgi sahibiyiz. Kefal ülkemizde gereken değeri görüyor mu? Diğer yandan kefal balığının özellikleri nelerdir? İçerisinde hangi vitaminler bulunur? Bu yazımızda, kefal balığı hakkında tüm bilinmeyenleri sizler için araştırdık.

Kefal Balığı Nedir?

Kefal balığı, Mugilidae ailesine ait bir balık türüdür ve özellikle uzun ve hafif basık gövde yapısı, küçük ağız ve geniş pulları ile tanınır. Ülkemizde kefal an başta has kefal (Mugil cephalus), Mavi kefal (Chelon labrosus) ve son olarak da Rus kefali (Mugil soiuy) olmak üzere birçok farklı türde bulunmaktadır. Kefal hem tatlı suda hem de tuzlu suda yaşayabilen bir balık türüdür ve dünya genelinde yaygın olarak bulunur. Kefal balığı üremek için dere ve nehirlerin denize dökülen alanlarına gelir. Genellikle de çamurlu bölgeleri tercih eder. Sürüler halinde yaşayan kefal balığı yaz ayları hariç diğer aylarda bilhassa da sonbahar aylarında oldukça lezzetli bir balık türüdür.

Kefal Balığı Özellikleri Neler?

Kefal balığı, genellikle 30-60 cm uzunluğa ve 1-3 kg ağırlığa kadar ulaşabilen orta büyüklükte bir balıktır. Gri, yeşil ve mavi tonlarında pullara sahip olan kefal balığının sırt kısmında daha koyu tonlar bulunur. Genellikle gruplar halinde yaşayan kefal balığı, tatlı suda üremek için göç eder.

Kefal Nerelerde Yaşar?

Kefal balığı, dünya genelinde tatlı ve tuzlu sularda yaşar. Türkiye'de özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıkça rastlanan kefal balığı, aynı zamanda Avrupa, Afrika, Asya ve Amerika kıyılarında da bulunur. Bu balık türü, genellikle kıyıya yakın bölgelerde, nehir ağızlarında ve tatlı su göllerinde yaşar. Yaygın bilinenin aksine kefal sadece çamurlu alanlarda ya da kanalizasyon yakınlarında yaşamaz. Denizde yakalanan ve kefal balığının beyaz eti çok lezzetlidir. Burada dikkat edilmesi gereken kefal balığının kanalizasyon yakınlarından değil, kefal balığının denizden yakalanmasıdır. Kefal balıklarının doğal av mevsimi Ağustos-Eylül arasındaki dönemdir.

Kefal Balığı Vitaminleri

Kefal balığı mükemmel bir B6 vitamini potasyum, selenyum ve fosfor kaynağıdır. Yüksek oranda Omega 3 kaynağına sahiptir. Bunun yanında önemi bir protein kaynağı olarak kabul edilmektedir.

Kefal Balığının Faydaları

Kefal balığı, sağlık açısından birçok faydaya sahiptir. İşte kefal balığının sağlık üzerindeki olumlu etkilerinden bazıları:

Kalp sağlığı: Kefal balığı kap sağlığı için son derece önemli olan Omega 3 yağ asitleri açısından son derece zengindir.

Kefal balığı kap sağlığı için son derece önemli olan Omega 3 yağ asitleri açısından son derece zengindir. Beyin sağlığı: Omega 3 aynı zamanda beyin sağlığını destekler ve bilişsel fonksiyonları arttırır. Hafıza için son derece önemli olan B12 vitamini içermektedir.

Omega 3 aynı zamanda beyin sağlığını destekler ve bilişsel fonksiyonları arttırır. Hafıza için son derece önemli olan B12 vitamini içermektedir. Kemik sağlığı: Magnezyum ve fosfor açısından zengin olan kefal balığı kemik sağlığını korur ve güçlendir.

Magnezyum ve fosfor açısından zengin olan kefal balığı kemik sağlığını korur ve güçlendir. Bağışıklık sistemi: Kefal balığı bağışıklık sistemi için önemli olan A ve D vitaminlerini içermektedir. Bu da hastalıklara yakalanma riskini azaltmaktadır.

Kefal balığı bağışıklık sistemi için önemli olan A ve D vitaminlerini içermektedir. Bu da hastalıklara yakalanma riskini azaltmaktadır. Göz sağlığı: Kefal balığın göz sağlığını korumaya yardımcı A vitamini ve Omega 3 içermektedir.

Kefal balığın göz sağlığını korumaya yardımcı A vitamini ve Omega 3 içermektedir. Saç ve cilt sağlığı: Kefal balığı, içeriğindeki vitamini sayesinde saç ve cilt sağlığını korur.

Kefal balığı, içeriğindeki vitamini sayesinde saç ve cilt sağlığını korur. Kas sağlığı: İçerisindeki proteinler sayesinde kefal balığı kas sağlığını korumaya yardımcı olur.

ÖNERİLEN VİDEO